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РИА Новости

В Новосибирске боец ММА получил четыре года колонии за избиение прохожего

08:32 15.11.2019
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© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкОхранный периметр исправительной колонии
Охранный периметр исправительной колонии
© РИА Новости / Иван Руднев
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Охранный периметр исправительной колонии. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 15 ноя – РИА Новости. Боец смешанных единоборств в Новосибирске получил четыре года колонии за жестокое избиение прохожего, в преступлении ему помогала 18-летняя подруга с лопатой, сообщает прокуратура Новосибирской области.
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"Калининский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении участника смешанных боев, 21-летнего Марка Белых и 18-летней Екатерины Курлаевой", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, ночью 3 января пьяные Белых и Курлаева повздорили со встретившимся на улице 34-летним мужчиной. Обвиняемый повалил прохожего на землю и избил, после чего они разошлись.
"Однако через час злоумышленники вновь увидели проходящего по улице потерпевшего. Белых, подойдя к потерпевшему, с силой схватил его за одежду, пытаясь нанести удары кулаками рук, однако потерпевший оказал активное сопротивление, освободившись от захвата, после чего обхватил Белых сзади руками за туловище. Курлаева, увидев это, приискала во дворе дома совковую лопату и нанесла не менее четырех ударов лопатой по голове потерпевшего, отчего он упал на землю. После этого Белых неустановленным предметом, руками и ногами избил мужчину", - рассказали в прокуратуре.
Мужчине был причинен тяжкий вред здоровью – он получил переломы пальцев, раны и ссадины головы, а также другие травмы. Вину в преступлении подсудимые не признали.
"Суд приговорил Белых к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Курлаеву – к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд также солидарно взыскал с осужденных моральный вред в пользу потерпевшего в размере 200 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу", - отметили в надзорном ведомстве.
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