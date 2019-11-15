В Новосибирске боец ММА получил четыре года колонии за избиение прохожего

"Однако через час злоумышленники вновь увидели проходящего по улице потерпевшего. Белых, подойдя к потерпевшему, с силой схватил его за одежду, пытаясь нанести удары кулаками рук, однако потерпевший оказал активное сопротивление, освободившись от захвата, после чего обхватил Белых сзади руками за туловище. Курлаева, увидев это, приискала во дворе дома совковую лопату и нанесла не менее четырех ударов лопатой по голове потерпевшего, отчего он упал на землю. После этого Белых неустановленным предметом, руками и ногами избил мужчину", - рассказали в прокуратуре.