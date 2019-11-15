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РИА Новости

Минтранс получил обращение по правилам провоза животных в самолетах

08:25 15.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска на здании министерства транспорта РФ
Вывеска на здании министерства транспорта РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Вывеска на здании министерства транспорта РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Минтранс РФ получил обращение Объединения пассажиров по вводу единых правил провоза домашних животных в самолетах, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило Минтрансу ввести общие для всех авиакомпаний нормы перевозки домашних животных в самолетах, сообщила в пятницу газета "Известия" со ссылкой на копию письма ООП в адрес главы Минтранса Евгения Дитриха.
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"Получили обращение", - сообщили в пресс-службе, не предоставив дополнительных комментариев.
Ранее пассажир "Аэрофлота" Михаил Галин написал в Facebook, что перевозчик потребовал сдать его питомца - кота Виктора - в багаж, так как его вес превышал установленные нормы. Кота не пускали в салон даже за дополнительную плату. Тогда пассажир прибег к хитрости: при досмотре он показал другое животное и получил посадочный талон, по которому полетел Виктор.
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"Аэрофлот" за это исключил Галина из программы лояльности. Мили, накопленные за время его участия в программе, будут аннулированы, а счет участника – закрыт, отметили в "Аэрофлоте". Эта история вызвала общественный резонанс.
Ранее стало известно, что депутат Госдумы Алексей Корниенко попросил Минтранс сделать правила перевозки животных в транспорте более гуманными, соответствующее обращение парламентарий направил главе ведомства Евгению Дитриху.
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Евгений ДитрихАэрофлотМинистерство транспорта РФГосдума РФРоссияОбщество
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