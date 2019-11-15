Поиски пропавшего при взрыве на танкере "Залив Америка" моряка продолжат

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя - РИА Новости. Поиски пропавшего моряка при взрыве на танкере "Залив Америка" будут продолжены до конца года, сообщил РИА Новости представитель компании "Наяда".

"Компания-судовладелец собственными силами продолжит обследование береговой черты до конца года, до декабря. Обход и осмотр будет проводиться два раза в неделю силами аварийно-спасательного формирования. Капитаном порта, по обращению судовладельца, дано указание всем судам, которые заходят и выходят из порта, вести визуальное наблюдение. Объявление по радиосвязи передается каждые четыре часа", - сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Наяда".