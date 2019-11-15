Поиски пропавшего при взрыве на танкере "Залив Америка" моряка продолжат

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя - РИА Новости. Поиски пропавшего моряка при взрыве на танкере "Залив Америка" будут продолжены до конца года, сообщил РИА Новости представитель компании "Наяда".
Ранее сообщалось, что на танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа. Танкер находится в безопасности, стоит у причала. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".
"Компания-судовладелец собственными силами продолжит обследование береговой черты до конца года, до декабря. Обход и осмотр будет проводиться два раза в неделю силами аварийно-спасательного формирования. Капитаном порта, по обращению судовладельца, дано указание всем судам, которые заходят и выходят из порта, вести визуальное наблюдение. Объявление по радиосвязи передается каждые четыре часа", - сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Наяда".
Он добавил, что в настоящий момент компания завершила активную фазу поиска.