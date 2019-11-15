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РИА Новости

Поиски пропавшего при взрыве на танкере "Залив Америка" моряка продолжат

08:23 15.11.2019
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© NewsVL.ruТанкер "Залив Америка", на котором взорвался газ
Танкер Залив Америка, на котором взорвался газ
© NewsVL.ru
Танкер "Залив Америка", на котором взорвался газ
ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя - РИА Новости. Поиски пропавшего моряка при взрыве на танкере "Залив Америка" будут продолжены до конца года, сообщил РИА Новости представитель компании "Наяда".
Ранее сообщалось, что на танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа. Танкер находится в безопасности, стоит у причала. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".
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"Компания-судовладелец собственными силами продолжит обследование береговой черты до конца года, до декабря. Обход и осмотр будет проводиться два раза в неделю силами аварийно-спасательного формирования. Капитаном порта, по обращению судовладельца, дано указание всем судам, которые заходят и выходят из порта, вести визуальное наблюдение. Объявление по радиосвязи передается каждые четыре часа", - сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Наяда".
Он добавил, что в настоящий момент компания завершила активную фазу поиска.
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Взрыв на танкере в НаходкеСледственный комитет РФНаходкаПроисшествия
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