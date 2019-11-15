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РИА Новости

Волин рассказал о медиасотрудничестве России и Китая

08:19 15.11.2019 (обновлено: 09:16 15.11.2019)
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© РИА Новости / Жанна МанукянУчастники третьего Российско-китайского форума новых медиа в городе Уси. 15 ноября 2019
Участники третьего Российско-китайского форума новых медиа в городе Уси. 15 ноября 2019
© РИА Новости / Жанна Манукян
УСИ (Китай), 15 ноя – РИА Новости. Доля цифровых технологий в медиасотрудничестве России и Китая будет расти из года в год, заявил в пятницу заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, выступая на церемонии открытия третьего Российско-китайского форума новых медиа.
"Новые медиа России и Китая должны сыграть важную роль в развитии и содействии сотрудничества между нашими странами. И не случайно, что в этом году мы с нашими китайскими коллегами подписали большую программу "Годы цифрового сотрудничества в медиасфере", рассчитанную на 2019 и 2020 годы. Эта программа насчитывает 120 мероприятий, и мы понимаем, что доля цифровых технологий в медиасотрудничестве будет возрастать год от года", - сказал Волин.
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Он отметил, что это связано с тем, что стороны рассчитывают в том числе и на молодую аудиторию.
"Я хотел бы отдельно отметить, что нас очень радует, в рамках нашего форума есть молодежная секция. Сюда приехали студенты из России. Мы благодарим наших китайских партнеров за возможность молодым людям из Ростовской области познакомиться с достижениями провинции и принять участие в нашем форуме. Более того это продолжает положенную несколько лет назад традицию, когда китайские студенты приезжали в Ростовскую область. Мы будем продолжать это сотрудничество, потому что понимаем, что роль молодежи, роль новых медиа крайне высока", - сказал замминистра.
Он добавил, что задача форума заключается и в том, чтобы всячески содействовать образовательным и просветительским проектам, а также помогать установлению прямых контактов между новыми средствами массовой информации на региональном уровне.
"Мы хотим, чтобы площадка нашего форума превратилась в том числе в то место, где наши коллеги не только обмениваются опытом, не только говорят о своих проблемах, но и находят новые возможности, в том числе и для экономического сотрудничества. Мы видим большой интерес, большой потенциал, как в области производства контента, так и в области распространения деловой информации, так и в области, которая связана с развлекательным контентом", - сказал Волин.
Замминистра добавил, что информацию нужно не только произвести, но и нужным образом донести до потребителя.
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