Волин рассказал о медиасотрудничестве России и Китая

"Мы хотим, чтобы площадка нашего форума превратилась в том числе в то место, где наши коллеги не только обмениваются опытом, не только говорят о своих проблемах, но и находят новые возможности, в том числе и для экономического сотрудничества. Мы видим большой интерес, большой потенциал, как в области производства контента, так и в области распространения деловой информации, так и в области, которая связана с развлекательным контентом", - сказал Волин.