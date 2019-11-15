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РИА Новости

УМВД проверит видео с пьяными сотрудниками ДПС в Приморье

08:13 15.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя - РИА Новости. Полиция проводит проверку после публикации видео с, предположительно, пьяными сотрудниками ДПС в Артеме Приморского края, сообщает региональное УМВД.
В соцсетях опубликовано видео, снятое сотрудницей продуктового магазина. Автор видео снимает двух мужчин в форме ДПС у машины на парковке магазина и говорит, что они "еле на ногах" стоят. После один из мужчин подходит к прилавку и пытается купить шоколадное яйцо, но шатается, говорит неразборчиво и не может расплатиться.
Приморье проводится проверка размещенной в социальных сетях видеозаписи, на которой сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по городу Артему находятся в торговом зале продуктового магазина предположительно в состоянии алкогольного опьянения. Служебную проверку проводят в отделе МВД России по городу Артему, а также в региональном управлении Госавтоинспекции", - говорится в сообщении.
По данным полиции, личности участников видеосъемки установлены. На время проверки эти сотрудники ДПС отстранены от исполнения служебных обязанностей.
"По итогам служебной проверки будет решаться вопрос об увольнении сотрудников из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - отмечает полиция.
Полицейский
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ГосавтоинспекцияАртемПриморский крайПроисшествия
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