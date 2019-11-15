УМВД проверит видео с пьяными сотрудниками ДПС в Приморье

В соцсетях опубликовано видео, снятое сотрудницей продуктового магазина. Автор видео снимает двух мужчин в форме ДПС у машины на парковке магазина и говорит, что они "еле на ногах" стоят. После один из мужчин подходит к прилавку и пытается купить шоколадное яйцо, но шатается, говорит неразборчиво и не может расплатиться.