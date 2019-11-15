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РИА Новости

Госдеп обвинил Россию в попытках использовать конфликт в Ливии

08:00 15.11.2019
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Госдепартамент США заявил, что Россия пытается использовать конфликт в Ливии в собственных интересах.
Заявление госдепа распространено в связи с началом очередного раунда переговоров США-Ливия, стартовавшего в среду в Вашингтоне.
Глава российской контактной группы по Ливии Лев Деньгов
7 ноября, 15:07
Деньгов опроверг сообщения о российских наемниках в Ливии
"Делегация США, представленная рядом правительственных ведомств, подчеркнула свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Ливии перед лицом попыток России использовать этот конфликт против воли ливийского народа", - говорится в заявлении.
Ранее в газете New York Times появился материал, в котором утверждалось, что в Ливию якобы прибыли около 200 "российских наемников". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал домыслами сообщения американской прессы о "российских наемниках" в Ливии. Он отметил, что подобного рода вбросы негативно влияют на настроения внутри США, что сказывается на двусторонних отношениях.
Руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов подчеркивал, что Россия выступает за диалог со всеми сторонами конфликта в Ливии и за урегулирование конфликта путём политического диалога.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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"Все наживаются на нефти". Война в Ливии продолжается и без Каддафи
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Лев ДеньговГосударственный департамент СШАСергей РябковЛивияРоссияСШАВ мире
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