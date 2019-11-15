Госдеп обвинил Россию в попытках использовать конфликт в Ливии

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Госдепартамент США заявил, что Россия пытается использовать конфликт в Ливии в собственных интересах.

Заявление госдепа распространено в связи с началом очередного раунда переговоров США-Ливия, стартовавшего в среду в Вашингтоне.

"Делегация США, представленная рядом правительственных ведомств, подчеркнула свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Ливии перед лицом попыток России использовать этот конфликт против воли ливийского народа", - говорится в заявлении.

Ранее в газете New York Times появился материал, в котором утверждалось, что в Ливию якобы прибыли около 200 "российских наемников". Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал домыслами сообщения американской прессы о "российских наемниках" в Ливии. Он отметил, что подобного рода вбросы негативно влияют на настроения внутри США, что сказывается на двусторонних отношениях.

Руководитель российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов подчеркивал, что Россия выступает за диалог со всеми сторонами конфликта в Ливии и за урегулирование конфликта путём политического диалога.