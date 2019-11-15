Пассажиры московского метро смогут оплатить проезд через приложение Mir Pay

Mir Pay был запущен в марте 2019 года, первыми к сервису подключились Россельхозбанк, банки РНКБ, "Центр-инвест", "СМП Банк", банк "Россия", Уральский банк реконструкции и развития, Московский кредитный банк и Промсвязьбанк. Позже к ним присоединились ещё шесть банков: Альфа-банк, Почта Банк, "Уралсиб", "Ак Барс", Алмазэргиэнбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк.

"Пассажиры московского метро смогут оплачивать проезд через терминалы турникетов при помощи мобильного сервиса Mir Pay для смартфонов с функцией бесконтактных платежей. До конца года к нему подключат терминалы устройств на всех станциях подземки", - говорится в сообщении.

Чтобы расплатиться за поездку, нужно будет приложить смартфон с функцией NFC к терминалу на турникете.

"Наши специалисты уже начали тестировать программное обеспечение, которое поддерживает работу российского платежного приложения. К концу года ридеры на турникетах всех станций будут принимать оплату проезда с помощью гаджетов, на которых установлена одна из четырех мобильных систем — Google Pay, Samsung Pay, Apple Pay или Mir Pay. Пассажиры могут выбрать то приложение, которое им наиболее удобно", - цитирует сайт заммэра Москвы Максима Ликсутова.