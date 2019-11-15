В учебных заведениях в Благовещенске организовали круглосуточное дежурство

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 ноя - РИА Новости. Круглосуточное дежурство должностных лиц организовано в образовательных учреждениях Благовещенска после стрельбы в местном колледже, сообщил РИА Новости представитель Минобразования Приамурья.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране благовещенского колледжа. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа и гендиректор охранного предприятия задержаны.
"Сегодня в образовательных учреждениях города Благовещенска, включая общежития учебных заведений, организовано круглосуточное дежурство должностных лиц", - сказал собеседник.
Он отметил, что после трагедии в Амурском колледже строительства и ЖКХ, в амурских школах, колледжах и детских садах ужесточен пропускной режим, охрана учреждений, идут проверки на работоспособность систем охранной и пожарной сигнализаций, видеонаблюдения, оповещения, выявляется потребность в дополнительном оборудовании.
"Системами видеонаблюдения оборудовано свыше 90% образовательных организаций, 85% учреждений находятся под охраной штатных сторожей. Квалифицированной физической охраной с привлечением частных охранных организаций обеспечено 14% учебных заведений, квалифицированной охраной посредством кнопок тревожной сигнализации обеспечено 37% образовательных организаций", - добавил собеседник.
Он уточнил, что в образовательных организациях установлены системы контроля доступа: турникеты, электромагнитные замки, домофоны. Обеспечено ограждение по всему периметру во всех школах и детских садах у автомобильных дорог.