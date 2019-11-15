Суд над Атамбаевым в Киргизии отложили до 29 ноября

БИШКЕК, 15 ноя - РИА Новости. Суд в Бишкеке отложил до 29 ноября судебный процесс по делу, одним из обвиняемых по которому проходит экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, сообщил РИА Новости адвокат экс-лидера страны Сергей Слесарев.

В пятницу в Первомайском районном суде Бишкека началось рассмотрение по существу уголовного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, одним из обвиняемых по которому проходит Атамбаев.

"Из-за болезни одного из подсудимых и отказа от явки в суд Алмаза Шаршеновича (Атамбаева – ред.) судья отложил судебный процесс до 15.00 (12.00 мск - ред.) 29 ноября", - заявил Слесарев.

Ранее адвокат говорил, что экс-президент отказывается от участия в судебном процессе, при этом по закону принудительный привод экс-главы государства, который сейчас находится в СИЗО Госкомитета нацбезопасности, невозможен.

В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул республику. По версии следствия, к его освобождению могли быть причастны высокопоставленные чиновники, в том числе экс-президент Атамбаев. Им инкриминируется "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".

Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.