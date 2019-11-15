WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за планов покупки Су-35

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пентагон и Госдепартамент в совместном письме пригрозили властям Египта санкциями, если те приобретут российские истребители Су-35, сообщает газета The Wall Street Journal.
По сведениям издания, в письме госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер убеждали египетского министра обороны отменить сделку c Россией.
"Новая крупная сделка с Россией как минимум осложнит в будущем обмен военной информацией с США и американскую военную помощь Египту", — цитирует издание письмо, оказавшееся в его распоряжении.
Чиновники Пентагона лично предупреждали главу египетских ВВС о нежелательных последствиях сделки, говорится в материале. Издание отмечает, что сигнал из Вашингтона совпал с визитом в Каир министра обороны России Сергея Шойгу.
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О том, что Россия и Египет подписали контракт на поставку истребителей Су-35, сообщил в апреле "Коммерсант", но официально это не подтверждалось. По данным источников издания, соглашение, подразумевающее поставку "свыше двух десятков машин" и средств авиационного поражения, вступило в силу в конце 2018 года. Сумма контракта составляет около двух миллиардов долларов, поставки могут начаться уже в 2020-2021 годах.
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