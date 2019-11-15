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РИА Новости

WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за планов покупки Су-35

07:35 15.11.2019 (обновлено: 17:05 15.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСамолет Су-35
Самолет Су-35
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Самолет Су-35. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пентагон и Госдепартамент в совместном письме пригрозили властям Египта санкциями, если те приобретут российские истребители Су-35, сообщает газета The Wall Street Journal.
По сведениям издания, в письме госсекретарь Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер убеждали египетского министра обороны отменить сделку c Россией.

"Новая крупная сделка с Россией как минимум осложнит в будущем обмен военной информацией с США и американскую военную помощь Египту", — цитирует издание письмо, оказавшееся в его распоряжении.

Чиновники Пентагона лично предупреждали главу египетских ВВС о нежелательных последствиях сделки, говорится в материале. Издание отмечает, что сигнал из Вашингтона совпал с визитом в Каир министра обороны России Сергея Шойгу.
Су-35 или жизнь
Вчера, 17:04
Су-35 или жизнь
О том, что Россия и Египет подписали контракт на поставку истребителей Су-35, сообщил в апреле "Коммерсант", но официально это не подтверждалось. По данным источников издания, соглашение, подразумевающее поставку "свыше двух десятков машин" и средств авиационного поражения, вступило в силу в конце 2018 года. Сумма контракта составляет около двух миллиардов долларов, поставки могут начаться уже в 2020-2021 годах.
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Су-35РоссияСШАЕгипетВ мире
Популярные комментарии
Скоро америка на Г изойдёт от своих истерик: не покупайте у русских С-400, не покупайте у русских су-35, не покупайте у русских газ, не покупайте у русских то, это и вон то. Весь мир в недоумении ржёт уже от этой беспомощной истерики. И только укры с предыханием будут вторить: амэрика, амэрика, боже богослови амэрику...)
15 ноября, 08:31
Дмитрий
2043500214431
Не думаю, что Египет может себе позволить отказаться от ежегодной помощи США в размере 1,3 миллиарда долларов.
15 ноября, 17:01
Black Scorpion
6131130002
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