WSJ: США пригрозили Египту санкциями из-за планов покупки Су-35

"Новая крупная сделка с Россией как минимум осложнит в будущем обмен военной информацией с США и американскую военную помощь Египту", — цитирует издание письмо, оказавшееся в его распоряжении.

О том, что Россия и Египет подписали контракт на поставку истребителей Су-35, сообщил в апреле "Коммерсант", но официально это не подтверждалось. По данным источников издания, соглашение, подразумевающее поставку "свыше двух десятков машин" и средств авиационного поражения, вступило в силу в конце 2018 года. Сумма контракта составляет около двух миллиардов долларов, поставки могут начаться уже в 2020-2021 годах.