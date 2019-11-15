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РИА Новости

Погибшего при стрельбе в колледже в Благовещенске похоронят в родном селе

07:33 15.11.2019
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© РИА Новости / Эдуард Глок / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Сотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Эдуард Глок
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ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя - РИА Новости. Похороны погибшего при стрельбе в колледже Благовещенска Алексея Голубничего пройдут в его родном селе Среднебелая Амурской области в субботу, рассказала РИА Новости представитель администрации села.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране благовещенского колледжа. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа и гендиректор охранного предприятия задержаны.
"Прощание с Алексеем состоится с 12.00 до 13.00 в ДК села. Туда могут прийти все желающие. Сам Алексей - из села Среднебелая, здесь у него родители, приехал брат, будет его бабушка. Похороны пройдут сразу после прощания", - сказала собеседница.
По ее словам, Алексей бы ее соседом.
"Он был младше меня, мы не учились вместе, но выросли в одном доме, с самого детства вместе. Он был добрым, открытым, общительным", - добавила собеседница.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Вчера, 06:03
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Стрельба в благовещенском колледжеБлаговещенскПроисшествия
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