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РИА Новости

Министр юстиции Гонконга повредила руку из-за толпы демонстрантов в Лондоне

07:29 15.11.2019
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© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон
© Depositphotos / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Секретарь по вопросам юстиции (министр юстиции) Гонконга Тереза Чэн во время официального визита в Лондон подверглась преследованию группы из около 30 агрессивных демонстрантов, упала и повредила руку, говорится в заявлении на сайте правительства Гонконга.
Это первый случай физической конфронтации между правительственным чиновником и протестующими. Инцидент произошел в четверг вечером на одной из улиц британской столицы. Когда министр направлялась на мероприятие, ее внезапно окружила толпа демонстрантов, недовольных тем, как власти специального административного района реагируют на протесты и какие меры принимают.
На видеозаписях, распространенных в сети, видно, как женщину окружает группа с камерами и телефонами, при этом пока неизвестно, толкнул ли ее кто-то или она сама упала под нажимом толпы, из которой доносились выкрики "позор тебе" и "пять требований – ни одним меньше".
"Министр юстиции осуждает действия разъяренной толпы в Лондоне, в результате которых она получила серьезные телесные повреждения по пути к месту проведения мероприятия", - говорится в заявлении.
Отмечается, что "министр осуждает все формы насилия и радикализма, которые под предлогом достижения чьих-то политических идеалов лишают других людей их законных прав, что никогда не отвечало интересам Гонконга и любого цивилизованного общества".
Позже министр обратилась в полицию Лондона с заявлением, в котором попросила правоохранительные органы Великобритании отнестись к этому делу серьезно и привлечь виновных к ответственности.
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