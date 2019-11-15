Министр юстиции Гонконга повредила руку из-за толпы демонстрантов в Лондоне

ПЕКИН, 15 ноя – РИА Новости. Секретарь по вопросам юстиции (министр юстиции) Секретарь по вопросам юстиции (министр юстиции) Гонконга Тереза Чэн во время официального визита в Лондон подверглась преследованию группы из около 30 агрессивных демонстрантов, упала и повредила руку, говорится в заявлении на сайте правительства Гонконга.

Это первый случай физической конфронтации между правительственным чиновником и протестующими. Инцидент произошел в четверг вечером на одной из улиц британской столицы. Когда министр направлялась на мероприятие, ее внезапно окружила толпа демонстрантов, недовольных тем, как власти специального административного района реагируют на протесты и какие меры принимают.

На видеозаписях, распространенных в сети, видно, как женщину окружает группа с камерами и телефонами, при этом пока неизвестно, толкнул ли ее кто-то или она сама упала под нажимом толпы, из которой доносились выкрики "позор тебе" и "пять требований – ни одним меньше".

"Министр юстиции осуждает действия разъяренной толпы в Лондоне, в результате которых она получила серьезные телесные повреждения по пути к месту проведения мероприятия", - говорится в заявлении.

Отмечается, что "министр осуждает все формы насилия и радикализма, которые под предлогом достижения чьих-то политических идеалов лишают других людей их законных прав, что никогда не отвечало интересам Гонконга и любого цивилизованного общества".