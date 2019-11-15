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Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
Задержание Атамбаева
2019-11-15T07:28Z
https://ria.ru/20191115/1560961749.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155729/52/1557295202_0:100:1102:720_1036x0_80_0_0_b7b634cbd9189b944433d88d608976b1.jpg
РИА Новости

В Бишкеке начался суд над Атамбаевым

07:28 15.11.2019
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© Sputnik / Бактияр Бердибеков / Перейти в фотобанкОбращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
© Sputnik / Бактияр Бердибеков
Перейти в фотобанк
БИШКЕК, 15 ноя - РИА Новости. Суд над экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым начался в пятницу в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.
В Первомайском районном суде Бишкека началось рассмотрение по существу уголовного дела о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, одним из обвиняемых по которому проходит бывший глава Киргизии Алмазбек Атамбаев.
"Алмазбек Атамбаев отказывается принимать участие в процессе, судья будет решать, возможно ли рассмотрение дела без его участия", - заявил РИА Новости адвокат экс-президента Сергей Слесарев. Защитник добавил, что по закону невозможен принудительный привод экс-главы государства, который сейчас находится в СИЗО Госкомитета Нацбезопасности.
В 2006 году Батукаев был приговорен к 16 годам и 8 месяцам лишения свободы за организацию массовых беспорядков в одной из колоний в пригороде Бишкека. Во время бунта были убиты депутат Тынычбек Акматбаев, начальник главного управления исполнения наказания Икматулла Полотов и два сотрудника парламента. В 2013 году Батукаев был освобожден из тюрьмы по заключению врачебной комиссии, диагностировавшей у него рак крови последней стадии. Через несколько часов он получил новый паспорт и покинул республику. По версии следствия, к его освобождению могли быть причастны высокопоставленные чиновники, в том числе и экс-президент Атамбаев. Им инкриминируется "организация коррупции в интересах организованной преступной группы".
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. В первый день задержать экс-президента не удалось. В плен к сторонникам Атамбаева попали шесть бойцов спецназа. На следующий день столкновения сторонников и силовиков возобновились и продолжались до утра, хотя сам экс-президент сдался силовикам. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году в результате президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
Обращение экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Стоп-кадр видео
13 ноября, 09:12Задержание Атамбаева
Атамбаев потребовал освободить сторонников, задержанных за беспорядки
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Задержание АтамбаеваАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
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