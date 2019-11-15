Глава МИД Боливии увольняет послов в ООН и на Кубе, назначенных Моралесом

Эво Моралес во время прибытия в Мексику

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Новый министр иностранных дел в правительстве Новый министр иностранных дел в правительстве Боливии Карен Лонгарик заявила о немедленном прекращении полномочий постпреда в ООН Саши Льоренти и посла на Кубе Арианы Камперо, отказавшихся добровольно уйти в отставку в связи со сменой власти в стране, пишет местная газета Razon

Ранее Лонгарик сообщила, что ожидает отставки всех послов, назначение которых было связано с политическими мотивами, чтобы предоставить эти места кадровым дипломатам.

Льоренти и Камперо заявили, что не намерены уходить в отставку, поскольку их кандидатуры, предложенные конституционным президентом страны Эво Моралесом, были также в установленном порядке одобрены сенатом.

"Мы немедленно прекращаем их полномочия", - цитирует издание слова главы МИД.