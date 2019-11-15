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РИА Новости

Глава МИД Боливии увольняет послов в ООН и на Кубе, назначенных Моралесом

07:17 15.11.2019
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© REUTERS / Luis CortesЭво Моралес во время прибытия в Мексику
Эво Моралес во время прибытия в Мексику
© REUTERS / Luis Cortes
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Новый министр иностранных дел в правительстве Боливии Карен Лонгарик заявила о немедленном прекращении полномочий постпреда в ООН Саши Льоренти и посла на Кубе Арианы Камперо, отказавшихся добровольно уйти в отставку в связи со сменой власти в стране, пишет местная газета Razon.
Ранее Лонгарик сообщила, что ожидает отставки всех послов, назначение которых было связано с политическими мотивами, чтобы предоставить эти места кадровым дипломатам.
Льоренти и Камперо заявили, что не намерены уходить в отставку, поскольку их кандидатуры, предложенные конституционным президентом страны Эво Моралесом, были также в установленном порядке одобрены сенатом.
"Мы немедленно прекращаем их полномочия", - цитирует издание слова главы МИД.
Все высшее руководство Боливии во главе с Моралесом 10 ноября ушло в отставку и покинуло страну. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес, конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.
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