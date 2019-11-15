Под Ставрополем загорелся склад с пластиковыми пакетами

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Склад с пластиковыми пакетами горит на площади 1,5 тысячи квадратных метров к северу от Ставрополя, сообщает региональный главк МЧС.
"Горит склад лесоторговой базы (горят пластиковые мешки (тара)), склад расположен на открытой местности, угрозы распространения огня нет, пожар по всей площади склада 1500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В оперативном штабе на месте ЧС РИА Новости уточнили, что пакеты - полипропиленовые.
База находится в нескольких километрах севернее Ставрополя. Ветер дует от города, с юго-востока, сообщают метеорологи.
Сообщение о возгорании поступило в 1.57. К тушению привлечены 41 человек и 12 единиц техники.
По предварительным данным, пострадавших нет.