Школы в Благовещенске работают с лицензированными охранными организациями

БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 ноя - РИА Новости. Безопасность всех школ Благовещенска обеспечивают лицензированные охранные организации, такие данные проверки образовательных учреждений после стрельбы в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства озвучила пресс-секретарь мэра Благовещенска Екатерина Касимова.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу, в результате которой погиб его ровесник, еще трое молодых людей 17, 19 и 20 лет пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками. Также возбуждено дело о халатности сотрудников колледжа и о ненадлежащей охране. Сотрудник охранявшего колледж ЧОПа и гендиректор охранного предприятия задержаны.
"По всем школам Благовещенска заключены договоры с лицензированными охранными организациями, вчера уже все проверили. Все сотрудники охранных организаций, которые находятся в наших школах, все имеют удостоверения соответствующее. Это все вчера проверили",- сказала Касимова РИА Новости.
Ранее представитель регионального образования сообщила агентству, что в учебных заведениях Приамурья ужесточен пропускной режим. Занятия в колледже, где произошла стрельба, прекращены до понедельника.