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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-15T09:02Z
https://ria.ru/20191115/1560961596.html
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РИА Новости

Опубликовано видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

06:44 15.11.2019 (обновлено: 09:02 15.11.2019)
96805
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал кадры десантирования российской военной полиции на брошенный американцами аэродром на севере Сирии.
Ролик также содержит момент приземления на бывшую базу США российских десантно-штурмовых Ми-35. Кроме этого, на видео можно рассмотреть оставленные в спешке личные вещи и инфраструктуру, включая казарму и импровизированный тренажерный зал.
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Полевой аэродром расположен в районе населенного пункта Метрас на севере сирийской провинции Алеппо. Американцы использовали его для снабжения своих баз, а также завозили военную помощь для так называемой умеренной оппозиции. Недавно он перешел под контроль правительственных сил Сирии.
В среду американские военные спешно покинули территорию, на аэродром оперативно перебросили вертолеты армейской авиации ВКС России. Теперь объект находится под охраной россиян.
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Война в СирииВоенная полиция РоссииВоздушно-космические силы РоссииСирияРоссияСША
Популярные комментарии
Сначала подумал что войсковая операция, а это очередной спектакль.
15 ноября, 07:15
А Александр 7
14625014137
Ну, если больше нечем гордится, то можно и заброшенную песочницу занять.
15 ноября, 15:04
mmirko.bellotti
761200012
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