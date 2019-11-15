Опубликовано видео высадки российских военных на бывшей базе США в Сирии

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Телеканал " Сирии . Телеканал " Звезда " опубликовал кадры десантирования российской военной полиции на брошенный американцами аэродром на севере

Ролик также содержит момент приземления на бывшую базу США российских десантно-штурмовых Ми-35. Кроме этого, на видео можно рассмотреть оставленные в спешке личные вещи и инфраструктуру, включая казарму и импровизированный тренажерный зал.

Полевой аэродром расположен в районе населенного пункта Метрас на севере сирийской провинции Алеппо. Американцы использовали его для снабжения своих баз, а также завозили военную помощь для так называемой умеренной оппозиции. Недавно он перешел под контроль правительственных сил Сирии.