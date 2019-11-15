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РИА Новости

Снегопад в Хабаровском крае привел к отключениям электричества

06:35 15.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСнег на ветвях деревьев
Снег на ветвях деревьев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Снег на ветвях деревьев. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя - РИА Новости. Снежный циклон привел к отключениям электричества в 7 селах Хабаровского края, четыре участка дорог закрыты для пассажирского транспорта, сообщает региональный главк МЧС РФ.
"Из-за порывов ветра в течение прошедших суток и на утро 15 ноября регистрировались локальные отключения электроэнергии в сельских поселениях в Ульчском, Солнечном и Нанайском районах, всего порядка 7 населенных пунктов... В большинстве населенных пунктов электроснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.
Из-за снежного наката, гололеда и снижения видимости с 14 ноября продолжают действовать ограничения для пассажирского транспорта на дорогах поселок Лидога – Ванино, село Циммермановка - поселок Подгорное, село Селехино – Николаевск-на-Амуре, Советская Гавань – Ванино – Монгохто. На дорогах работает техника. Ожидается, что ограничение будет снято 17 ноября. Также временно приостановлена работа паромной переправы Ванино - Холмск.
По прогнозу, циклон будет бушевать еще нескольких дней. В пятницу снег и метель, штормовой, местами ураганный ветер ожидается в центральных и северных районах края.
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