"Известия": в России хотят запретить водку с ароматизаторами

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В России могут запретить производство водки с элементами декора нерастительного происхождения и синтетическими ароматизаторами, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ Росалкогольрегулирования.

Основанием для этого служит новый техрегламент ЕАЭС , который вступит в действие в 2021 году. Согласно ему, в водку нельзя будет включать золотые и серебряные хлопья, медали, марки, а также ванилин и продукты пчеловодства.

Использование элементов декора дает изготовителям возможность создавать оригинальные напитки к памятным датам. Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более трех грамм.

Если российское законодательство обяжет использовать в водке лишь растительное сырье, на рынке уменьшится ассортимент, приводит издание мнение производителей.

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