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РИА Новости

"Известия": в России хотят запретить водку с ароматизаторами

06:02 15.11.2019 (обновлено: 10:38 15.11.2019)
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкЦех розлива водки
Цех розлива водки
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в фотобанк
Цех розлива водки. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В России могут запретить производство водки с элементами декора нерастительного происхождения и синтетическими ароматизаторами, пишет газета "Известия" со ссылкой на документ Росалкогольрегулирования.
Основанием для этого служит новый техрегламент ЕАЭС, который вступит в действие в 2021 году. Согласно ему, в водку нельзя будет включать золотые и серебряные хлопья, медали, марки, а также ванилин и продукты пчеловодства.
Использование элементов декора дает изготовителям возможность создавать оригинальные напитки к памятным датам. Действующий российский ГОСТ позволяет добавлять золотые и серебряные хлопья, монеты, марки массой не более трех грамм.
Если российское законодательство обяжет использовать в водке лишь растительное сырье, на рынке уменьшится ассортимент, приводит издание мнение производителей.
Пьяный мужчина
3 августа, 01:10РИА Наука
Ученые раскрыли опасность похмелья
Ранее Минфин предложил повысить минимальную цену на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья: с 1 января 2020 года она может вырасти на 16 процентов, до 57 рублей за литр безводного спирта.
В России устанавливаются минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк, а также на игристые вина и шампанское. Сейчас МРЦ на водку составляет 215 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, на коньяк — 388 рублей. МРЦ являются инструментом борьбы с дешевым контрафактным алкоголем на рынке.
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Евразийский экономический союзРосалкогольрегулированиеМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Спирт стоит 57 рублей за литр. Водка (40% спирта, остальное - вода) стоит 215 рублей за пол-литра. А теперь задача для школьников: сколько стоит вода?
15 ноября, 06:31
АААлёна Александрова
49231004
"Ранее Минфин предложил повысить минимальную цену на этиловый спирт"- 😡😡😡А минфин не пробовал еще что-то делать, кроме как цены повышать???😡😡😡
15 ноября, 06:08
Феликс Дзерж.
3940004
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