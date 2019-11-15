В Приморье два человека пострадали при столкновении автомобиля и электрички

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении электрички и небольшого грузовика на переезде во Владивостоке, поезда следуют в штатном режиме, сообщает управление МЧС по Приморскому краю.
"В 10.21 (03.21 мск) в пожарно-спасательную службу города Владивосток поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде на станции Угольная, произошло столкновение микрогрузовика с пригородным электропоездом, следовавшим по маршруту Владивосток - Кневичи... В результате ДТП пострадали два человека, которые были переданы врачам скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Поврежденный автомобиль убрали с путей, само железнодорожное полотно не повреждено. Поезда идут в штатном режиме. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
Как сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной железной дороги, задержка поезда составила 43 минуты. "ДТП произошло при нормально действующей световой и звуковой сигнализации", - добавил он.