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РИА Новости

СМИ: адвокаты Трампа обратились в ВС по поводу обнародования его налогов

05:44 15.11.2019
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Адвокаты президента США Дональда Трампа обратились в Верховный суд с просьбой остановить расследование в отношении действующего президента, подразумевающее раскрытие им налоговых деклараций, сообщает в пятницу издание Washington Post.
Это последняя инстанция, которой предстоит принять решение в этом деле. Накануне Трамп проиграл вторую апелляцию на решение нижестоящего суда, который обязал главу государства обнародовать его налоговые декларации.
Как ожидается, дело в Верховном суде окажется громким и будет иметь последствия для теории разделения законодательной и исполнительной ветвей власти США. Противники Трампа заявляют, что президент пытается саботировать законные требования конгресса, который наделен по конституции надзорными функциями. Юристы Трампа заявляют, что у надзорного комитета палаты представителей нет права требовать от бизнеса Трампа финансовых данных, поскольку это не связано с законотворческой деятельностью.
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Ряд нью-йоркских чиновников и демократы в конгрессе через суд добиваются того, чтобы конгресс получил доступ к налоговым декларациям Трампа. В начале октября федеральный суд в Нью-Йорке позволил прокурорам затребовать налоговые декларации президента и его компании за восемь лет. Выполнение этого решения впоследствии было приостановлено апелляционным судом Вашингтона на время рассмотрения апелляции.
Политические противники Трампа и некоторые прокуроры добиваются обнародования налоговых деклараций Трампа, рассчитывая найти в них свидетельства возможного нарушения закона. Трамп отказывается публиковать декларации, заявляя, что они пока что проходят аудит в налоговой службе. Публикация документов может пролить свет на размеры состояния Трампа, его долговые обязательства и сделки в тот период, когда он был бизнесменом и занимался недвижимостью.
В Конституции США не сказано, могут ли главе государства быть предъявлены уголовные обвинения. Федеральным прокурорам запрещено выдвигать иски к действующему президенту, но этот запрет строится не на судебном прецеденте, а на нормах министерства юстиции. Нынешнее решение суда может подстегнуть спор на эту тему, последнее слово будет принадлежать высшей судебной инстанции - Верховному суду.
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