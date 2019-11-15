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РИА Новости

Грузовой порт на юге Сахалина затопило из-за шторма

05:40 15.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкПаромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край)
Паромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край)
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Паромное сообщение по перевозке грузов между портами Холмск (Сахалин) и Ванино (Хабаровский край). Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 ноя - РИА Новости. Основной грузовой порт на юге Сахалина затопило во время шторма, сообщили в пятницу РИА Новости в диспетчерской Корсаковского морского торгового порта.
"Территория порта из-за сильного шторма в море затоплена почти до железной дороги. Однако его инфраструктура, по предварительным данным, не пострадала. Все суда накануне шторма покинули нашу акваторию", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, с территории предприятия вода постепенно уходит, хотя на проходной ее уровень доходит до полуметра.
"Пострадавших среди работников также нет", - заключил диспетчер порта.
В настоящее время в зоне влияния циклона находятся 12 муниципальных образований региона. Закрыты паромная переправа Ванино – Холмск, междугородное автобусное сообщение, в аэропорту Южно-Сахалинска задержаны на прилет и вылет несколько воздушных судов.
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