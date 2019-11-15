Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-15T05:23Z
https://ria.ru/20191115/1560961320.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156020/14/1560201408_0:228:2017:1362_1036x0_80_0_0_1f95bd373d429123e87e91ef6b53a69b.jpg
РИА Новости

Военная полиция взяла под охрану брошенный американцами аэродром в Сирии

05:06 15.11.2019 (обновлено: 05:23 15.11.2019)
361
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
КОБАНИ (Сирия), 15 ноя - РИА Новости. Российская военная полиция взяла под охрану аэродром близ Кобани на севере Сирии, где ранее находилась брошенная американцами база, сообщил журналистам старший инспектор военной полиции.
Ранее полевой аэродром в районе населенного пункта Метрас на севере сирийской провинции Алеппо перешел под контроль правительственных сил Сирии. Рядом с грунтовой взлетной полосой размещалась военная база США. Американцы использовали этот аэродром для снабжения своих баз, а также завозили военную помощь для так называемой умеренной оппозиции.
В среду американские военные спешно покинули ее территорию. Вертолеты армейской авиации ВКС России оперативно перебросили на аэродром, чтобы не дать предыдущим хозяевам нанести ущерб взлетно-посадочной полосе, как это им уже удавалось делать, когда они покидали свои военные базы.
На земле под охрану важный объект взяли подразделения военной полиции.
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
01:19Война в Сирии
Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения
"Наше подразделение приступило к охране аэродрома и территории военной базы, организовав патрулирование по периметру и боевое охранение на оборудованных огневых позициях. В настоящее время саперы проверяют объект на отсутствие взрывоопасных предметов, неизвестно, какие ловушки и сюрпризы могли оставить бывшие хозяева", - рассказал старший инспектор.
Оставленная в спешке инфраструктура подтверждает, что американские войска планировали надолго обосноваться на территории Сирии. На территории остались оборудованные кондиционерами модули для комфортного проживания, автономная система энергообеспечения, мобильные гигиенические комплексы, рассчитанные на обслуживание около сотни человек, а также зал для фитнеса с тренажерами. В модулях брошены книги и диски с фильмами.
В свою очередь, начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Сергей Жмурин сообщил журналистам, что в четверг начали "разворачивать отделение центра примирения в населенном пункте Метрас, который будет решать задачи помощи возвращения к мирной жизни".
В ближайшее время здесь разместится центр выдачи гуманитарной помощи для местных жителей.
Техника разминирования в окрестностях сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Вчера, 13:41Война в Сирии
Сирийская армия отбила у террористов две деревни в Идлибе, сообщили СМИ

Патрулирование границы

Ранее стало известно, что транспортно-боевые вертолеты ВКС расширили территорию воздушного патрулирования в северных районах Сирии. Как отмечалось, это будет способствовать увеличению зоны российского присутствия в сирийском небе, прокладке новых маршрутов для наземных патрулей российской военной полиции, а также развертыванию в этом регионе гуманитарной миссии Центра по примирению враждующих сторон.
В Камышлы перебазировались несколько вертолетов с российской авиабазы Хмеймим. Туда же направлен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум, согласно которому на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" введены подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Их задача — содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от границы. Отвод курдов завершился досрочно, после этого российские и турецкие военные начали совместное патрулирование.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
2100000
Обсудить 1
Война в СирииСирияРоссияСША
Рекомендуем
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения
Запуск ракеты Калибр
Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
Эво Моралес во время прибытия в Мексику
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
О Трампе, Зеленском и С-400: что говорил Путин по итогам саммита БРИКС
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 с космодрома Байконур
Россия планирует нарастить число запусков ракет "Союз"
Опунция
Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
Истребитель ВМС США F/A-18F Super Hornet
National Interest назвал слабое место США в случае войны с Россией
Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров в Вашингтоне. 13 ноября 2019
Трамп прокомментировал покупку Турцией С-400
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
В сенате США ждут от Турции "скорых" решений по С-400
Отказ от интернет-зависимости
Игравший всю ночь на смартфоне китаец ослеп на один глаз
Здание Министерства иностранных дел Чехиии
Российского посла вызвали в МИД Чехии
На таможенно-пропускном пункте Красное на границе с Белоруссией
В Совфеде ответили на претензии Лукашенко к России по проблемам на границе
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток — 2
В Германии приняли регулирующий "Северный поток — 2" законопроект
Медицинское оборудование
Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Грузовой порт на юге Сахалина затопило из-за шторма
05:06Военная полиция взяла под охрану брошенный американцами аэродром в Сирии
05:05Пилот севшего в поле A321 объяснил, почему скрывает имя от пассажиров
05:04Врачи не видят угрозы для жизни пострадавших при стрельбе в Благовещенске
05:01КНДР снесет южнокорейские постройки в Кымгансане, если это не сделает Сеул
04:48В ДВФУ разработали ударопрочный "антитеррористический" бетон
04:42Благовещенский колледж после стрельбы охраняют сотрудники прежнего ЧОП
04:29В Британии брата и сестру осудили за убийство двух из шести их детей
04:22В Приамурье ужесточили пропускной режим во всех учебных заведениях
04:19При пожаре в жилом доме на западе Москвы пострадали два человека
04:16Представитель партии Моралеса стала спикером боливийского сената
04:12На западе Москвы потушили пожар в жилом доме
04:09В игорной зоне "Приморье" появятся не менее 10 новых отелей с казино
04:01Устроивший стрельбу в школе в Калифорнии подросток отмечал день рождения
03:48Спасатели тушат пожар на балконах жилого дома на западе Москвы
03:45Эксперты рассказали, зачем туристы увозят из отелей бесплатные "сувениры"
03:44Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката
03:34Хабаровский край получил финансовую помощь для пострадавших от наводнения
03:30Депутат Госдумы предложил передать Росгвардии охрану школ и колледжей
03:27Эксперты рассказали о росте спроса на главных инженеров в Москве
Лента новостейМолния