Военная полиция взяла под охрану брошенный американцами аэродром в Сирии

КОБАНИ (Сирия), 15 ноя - РИА Новости. Российская военная полиция взяла под охрану аэродром близ Кобани на севере Российская военная полиция взяла под охрану аэродром близ Кобани на севере Сирии , где ранее находилась брошенная американцами база, сообщил журналистам старший инспектор военной полиции.

Ранее полевой аэродром в районе населенного пункта Метрас на севере сирийской провинции Алеппо перешел под контроль правительственных сил Сирии. Рядом с грунтовой взлетной полосой размещалась военная база США. Американцы использовали этот аэродром для снабжения своих баз, а также завозили военную помощь для так называемой умеренной оппозиции.

В среду американские военные спешно покинули ее территорию. Вертолеты армейской авиации ВКС России оперативно перебросили на аэродром, чтобы не дать предыдущим хозяевам нанести ущерб взлетно-посадочной полосе, как это им уже удавалось делать, когда они покидали свои военные базы.

На земле под охрану важный объект взяли подразделения военной полиции.

"Наше подразделение приступило к охране аэродрома и территории военной базы, организовав патрулирование по периметру и боевое охранение на оборудованных огневых позициях. В настоящее время саперы проверяют объект на отсутствие взрывоопасных предметов, неизвестно, какие ловушки и сюрпризы могли оставить бывшие хозяева", - рассказал старший инспектор.

Оставленная в спешке инфраструктура подтверждает, что американские войска планировали надолго обосноваться на территории Сирии. На территории остались оборудованные кондиционерами модули для комфортного проживания, автономная система энергообеспечения, мобильные гигиенические комплексы, рассчитанные на обслуживание около сотни человек, а также зал для фитнеса с тренажерами. В модулях брошены книги и диски с фильмами.

В свою очередь, начальник Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Сергей Жмурин сообщил журналистам, что в четверг начали "разворачивать отделение центра примирения в населенном пункте Метрас, который будет решать задачи помощи возвращения к мирной жизни".

В ближайшее время здесь разместится центр выдачи гуманитарной помощи для местных жителей.

Патрулирование границы

Ранее стало известно, что транспортно-боевые вертолеты ВКС расширили территорию воздушного патрулирования в северных районах Сирии. Как отмечалось, это будет способствовать увеличению зоны российского присутствия в сирийском небе, прокладке новых маршрутов для наземных патрулей российской военной полиции, а также развертыванию в этом регионе гуманитарной миссии Центра по примирению враждующих сторон.

В Камышлы перебазировались несколько вертолетов с российской авиабазы Хмеймим. Туда же направлен зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"