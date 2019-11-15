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РИА Новости

Пилот севшего в поле A321 объяснил, почему скрывает имя от пассажиров

05:05 15.11.2019
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© РИА Новости / Евгений БиятовКомандир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
© РИА Новости / Евгений Биятов
Командир аварийно севшего в поле лайнера Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии" Дамир Юсупов. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Пилот аварийно севшего в Подмосковье А321 Дамир Юсупов в интервью сызранской телекомпании КТВ-ЛУЧ объяснил, почему перестал представляться пассажирам перед началом полетов.
"Раньше приветствовал их (пассажиров. – прим. ред.) на борту и говорил: "Командир экипажа Дамир Юсупов". Но после чрезвычайного случая люди очень эмоционально реагируют на мое имя. Это вызывает ажиотаж в салоне. Волнения среди пассажиров быть не должно", - рассказал летчик.
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов вводит мяч в игру в матче 16-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между ФК Спартак (Москва) и ФК Крылья Советов (Самара).
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Он сообщил, что через месяц после аварийной посадки решил вновь представиться пассажирам. Однако это, по словам летчика, вызвало "особый трепет" у людей на борту в момент, когда самолет попал в турбулентность.
"После этого я снова перестал называть свое имя пассажирам, сидящим в салоне", – добавил Юсупов.
Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.
Эвакуацией из салона после посадки руководили бортпроводники "Уральских авиалиний": Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко и Яна Ягодина, они были награждены орденами Мужества. Аварийный самолет сажали командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин, 16 августа президент России Владимир Путин присвоил им звания Героев России.
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
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Дамир ЮсуповЭкстренная посадка самолета в ЖуковскомРоссияОбщество
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