Пилот севшего в поле A321 объяснил, почему скрывает имя от пассажиров

"Раньше приветствовал их (пассажиров. – прим. ред.) на борту и говорил: "Командир экипажа Дамир Юсупов". Но после чрезвычайного случая люди очень эмоционально реагируют на мое имя. Это вызывает ажиотаж в салоне. Волнения среди пассажиров быть не должно", - рассказал летчик.

Он сообщил, что через месяц после аварийной посадки решил вновь представиться пассажирам. Однако это, по словам летчика, вызвало "особый трепет" у людей на борту в момент, когда самолет попал в турбулентность.

"После этого я снова перестал называть свое имя пассажирам, сидящим в салоне", – добавил Юсупов.

Инцидент, который СМИ назвали "чудом в кукурузном поле", произошел 15 августа. Лайнер с 226 пассажирами вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек, которые забили воздухозаборники, из-за чего двигатели стали барахлить. В этой ситуации пилоты приняли решение сажать самолет в кукурузном поле. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать, хотя баки были полными. За медицинской помощью обратились 76 человек, в том числе 19 детей.