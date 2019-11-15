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РИА Новости

КНДР снесет южнокорейские постройки в Кымгансане, если это не сделает Сеул

05:01 15.11.2019 (обновлено: 05:02 15.11.2019)
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© Фото : winged_eelКурортная зона Кымгансан ("Алмазные горы")
Курортная зона Кымгансан (Алмазные горы)
© Фото : winged_eel
СЕУЛ, 15 ноя - РИА Новости. КНДР снесет южнокорейские постройки в туристической зоне Кымгансан в одностороннем порядке, если Южная Корея не сделает этого самостоятельно, сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Одиннадцатого ноября мы послали Южной Корее последнее уведомление о том, что если они будут и далее проявлять упрямство, мы рассудим, что Южная Корея не собирается заниматься сносом, и осуществим ликвидацию построек в одностороннем порядке", - говорится в сообщении ЦТАК.
"Чтобы могло прийти новое, устаревшее должно освободить место. Мы несколько раз со всей ясностью попытались донести до южнокорейской стороны, что правильно будет начать со сноса устаревших построек, чтобы обеспечить развитие зоны Кымгансан в соответствии с запросами наших граждан и красотой гор вокруг", - говорится в сообщении ЦТАК.
По мнению КНДР, Южная Корея в течение 10 лет не заботилась о зоне Кымгансан "из страха перед США" и слишком поздно стала предлагать обсуждение развития зоны, только под угрозой сноса строений. "Они предлагают обсуждать что-то сейчас, когда все уже разрушилось, хотя не делали этого, когда их просили", - говорится в сообщении.
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КНДР в октябре направила Южной Корее уведомление с предложением письменно обсудить снос южнокорейских сооружений в курортной зоне Кымгансан, после того как лидер КНДР Ким Чен Ын назвал строения "времянками" в зоне бедствия и заявил, что после консультаций с Сеулом их нужно демонтировать.
Южная Корея в ответ попросила КНДР провести реальные переговоры для выработки "креативного" решения и заявила, что будет защищать собственность своих компаний на территории зоны. КНДР отвергла предложение Южной Кореи и продолжила настаивать на письменном обсуждении и осуществлении сноса построек.
В туристической зоне Кымгансан с 2002 года был введен особый режим, позволяющий более активно принимать туристов из Южной Кореи. Однако после убийства южнокорейской туристки в 2008 году Южная Корея прекратила организацию поездок в этот район, а затем и Северная Корея в 2010 году объявила, что отныне будет разрабатывать район самостоятельно, без помощи Юга.
Об организации и развитии туристической зоны в горах Кымгансан, считающихся самыми красивыми на Корейском полуострове, основателю группы Хёндэ Чон Чжу Ёну удалось договориться в результате личных переговоров с отцом нынешнего лидера КНДР Ким Чен Иром еще в 1998 году.
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