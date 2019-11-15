В ДВФУ разработали ударопрочный "антитеррористический" бетон

ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя - РИА Новости. Ударопрочный бетон для защитных сооружений военного и гражданского назначения разработали инженеры Военного учебного центра Дальневосточного федерального университета (ВУЦ ДВФУ), говорится в поступившем в РИА Новости сообщении университета.
"Разработку предлагают использовать для защитных сооружений военного и гражданского назначения, несущих конструкций атомных станций и в Арктике. Статья об этом опубликована в Inorganic Materials: Applied Research", - сообщил представитель университета.
Он добавил, что 40% состава цемента заменили отходами производства: золой рисовой шелухи, отсевом дробления известняка и кварцевого песка (разработали в ДВФУ). Устойчивость к трещинам нового бетона в 6-9 раз превосходит традиционные образцы ГОСТ.
Также сообщается, что прочность бетона возрастает вместе с увеличением ударной силы, воздействующей на него. При ударе в бетонной плите возникает "эффект резины": она сжимается и частично пружинит, но не растрескивается.
"Нам было важно максимально отсрочить момент появления первой трещины в бетоне, потому что после первой трещины остановить процесс разрушения конструкции уже невозможно. Во всем мире сейчас существует тренд на разработку антитеррористических форм режимных сооружений, которые помогут обезопасить конструкции в случае, например, падения на них самолета или попадания снаряда. Мы подошли к этому вопросу с позиций разработки особого ударопрочного материала", - рассказал профессор ВУЦ ДВФУ, победитель XIII Всероссийского конкурса "Инженер года-2018" Роман Федюк, слова которого приводятся в сообщении.
По мнению инженеров, конструкция обладает "динамической вязкостью, поглощает удар". Такого эффекта удалось добиться за счет армирования бетона, при добавках в его состав волокон металла или приморского базальта. Инженеры ВУЦ ДВФУ также выступали с инициативой использования базальтовых волокон в других видах бетона, которые, например, будут предложены для заливки конструкций на космодроме Восточный.