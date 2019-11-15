В ДВФУ разработали ударопрочный "антитеррористический" бетон

"Нам было важно максимально отсрочить момент появления первой трещины в бетоне, потому что после первой трещины остановить процесс разрушения конструкции уже невозможно. Во всем мире сейчас существует тренд на разработку антитеррористических форм режимных сооружений, которые помогут обезопасить конструкции в случае, например, падения на них самолета или попадания снаряда. Мы подошли к этому вопросу с позиций разработки особого ударопрочного материала", - рассказал профессор ВУЦ ДВФУ, победитель XIII Всероссийского конкурса "Инженер года-2018" Роман Федюк, слова которого приводятся в сообщении.