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РИА Новости

В Британии брата и сестру осудили за убийство двух из шести их детей

04:29 15.11.2019
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© Depositphotos / cunaplusТюремная камера
Тюремная камера
© Depositphotos / cunaplus
Тюремная камера. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В британском городе Шеффилд, графство Саут-Йоркшир, вынесли приговор брату и сестре, которые убили своих сыновей, сообщает Daily Mail.
Как установило следствие, 35-летняя Сара Баррасс около 20 лет тайно сожительствовала со своим единоутробным братом Брэндоном Мачиным. За это время у них родились шестеро детей, самому старшему из которых было 14 лет. Баррасс, испугавшись, что в случае разоблачения детей отберут, решила убить их сама, а затем покончить с собой. Брат обещал ей помочь.
В результате родители задушили своего 13-летнего сына на глазах другого ребенка, с которым позже расправились таким же образом.
Третьего ребенка они попытались утопить в ванной, а еще от троих намерены были избавиться, накачав их наркотиками. Двоим детям было меньше трех лет, однако им удалось выжить.
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В итоге Манчина и Баррас приговорили к пожизненному заключению.
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Daily MailВеликобританияШеффилдВ мире
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