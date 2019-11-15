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РИА Новости

При пожаре в жилом доме на западе Москвы пострадали два человека

04:19 15.11.2019 (обновлено: 04:38 15.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали в результате пожара в жилом доме на западе Москвы, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Ранее сообщалось, что 15 ноября в 2.31 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЗАО, Удальцова, 16. По данным МЧС, на пятом-седьмом этажах горели балконы. В ходе тушения пожара с верхних этажей спасли 17 человек. Возгорание было ликвидировано на площади в 60 "квадратов".
"В ходе тушения медикам были переданы для осмотра два человека", - сообщил собеседник агентства.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
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