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РИА Новости

Представитель партии Моралеса стала спикером боливийского сената

04:16 15.11.2019
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© www.emborus.comБоливия
Боливия
© www.emborus.com
Боливия. Архивное фото
МЕХИКО, 15 ноя - РИА Новости. Сенат Боливии выбрал в четверг новое руководство палаты, председателем на переходный период назначена Ева Копа Мурга из партии экс-президента Эво Моралеса MAS.
Все высшее руководство Боливии во главе с Моралесом 10 ноября ушло в отставку и покинуло страну. Кресла оставили, в том числе, спикер и первый вице-спикер сената. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. MAS составляет большинство в обеих палатах, но в последнее время бойкотирует заседания.
"Единогласным решением сенат Боливии выбрал нового председателя на период 2019-2020, кресло займёт сенатор Ева Копа Мурга", - говорится в заявлении палаты в Twitter.
Сенаторы от MAS на этот раз тоже присутствовали на заседании.
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