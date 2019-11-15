Представитель партии Моралеса стала спикером боливийского сената

Все высшее руководство Боливии во главе с Моралесом 10 ноября ушло в отставку и покинуло страну. Кресла оставили, в том числе, спикер и первый вице-спикер сената. Президентские полномочия временно перешли оппозиционному второму вице-спикеру сената Жанин Аньес. MAS составляет большинство в обеих палатах, но в последнее время бойкотирует заседания.