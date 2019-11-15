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РИА Новости

На западе Москвы потушили пожар в жилом доме

04:12 15.11.2019 (обновлено: 04:35 15.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Спасателям удалось потушить возгорание на площади 60 "квадратов" в жилом доме на западе столицы, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.
Ранее сообщалось, что 15 ноября в 2.31 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЗАО, Удальцова, 16. По данным МЧС, на пятом-седьмом этажах горели балконы. В ходе тушения пожара с верхних этажей спасли 17 человек.
"В 3.34 пожар ликвидирован на площади 60 квадратных метров", - говорится в сообщении. В результате происшествия есть пострадавшие.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
00:26
В Новой Москве потушили пожар в хостеле
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МЧС МосквыМоскваПроисшествия
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