На западе Москвы потушили пожар в жилом доме

Ранее сообщалось, что 15 ноября в 2.31 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЗАО, Удальцова, 16. По данным МЧС, на пятом-седьмом этажах горели балконы. В ходе тушения пожара с верхних этажей спасли 17 человек.