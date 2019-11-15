Устроивший стрельбу в школе в Калифорнии подросток отмечал день рождения

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Подросток, устроивший стрельбу в школе калифорнийского города Санта-Кларита, отмечал в этот день свое 16-летие, пишет газета Подросток, устроивший стрельбу в школе калифорнийского города Санта-Кларита, отмечал в этот день свое 16-летие, пишет газета Los Angeles Times

Подозреваемый открыл огонь на территории кампуса школы Saugus High School, примерно в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса, ранив пятерых человек. Затем он выстрелил в себя.

В больнице от полученных ранений скончались 16-летняя девушка и 14-летний юноша.

Шериф полиции округа Лос-Анджелес Алекс Виллануэва заявил, что подозреваемым в стрельбе является 16-летний молодой человек, который учился в этой школе. По данным властей, 16 лет ему исполнилось в день стрельбы.