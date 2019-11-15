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РИА Новости

Устроивший стрельбу в школе в Калифорнии подросток отмечал день рождения

04:01 15.11.2019 (обновлено: 04:36 15.11.2019)
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© Фото : страница школы Highland High School в FacebookАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции
© Фото : страница школы Highland High School в Facebook
Автомобиль полиции. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Подросток, устроивший стрельбу в школе калифорнийского города Санта-Кларита, отмечал в этот день свое 16-летие, пишет газета Los Angeles Times.
Подозреваемый открыл огонь на территории кампуса школы Saugus High School, примерно в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса, ранив пятерых человек. Затем он выстрелил в себя.
В больнице от полученных ранений скончались 16-летняя девушка и 14-летний юноша.
Шериф полиции округа Лос-Анджелес Алекс Виллануэва заявил, что подозреваемым в стрельбе является 16-летний молодой человек, который учился в этой школе. По данным властей, 16 лет ему исполнилось в день стрельбы.
Подозреваемый также был госпитализирован в тяжелом состоянии. Мотивы его поступка выясняются. Детективы допросили мать подозреваемого, а также девушку, с которой он встречался. В доме стрелка провели обыск.
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