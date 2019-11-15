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РИА Новости

Спасатели тушат пожар на балконах жилого дома на западе Москвы

03:48 15.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Огонь разгорелся на балконах жилого дома на западе Москвы, спасателям удалось локализовать пожар, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.
Согласно данным ведомства, 15 ноября в 2.31 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЗАО, Удальцова, 16.
"По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, на 5-7 этажах происходит горение на балконах", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в ходе тушения пожара с вышерасположенных этажей были спасены 17 человек. Сведений о пострадавших не поступало.
"Пожар локализован. Площадь уточняется", - добавили в пресс-службе.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
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МЧС МосквыМоскваПроисшествия
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