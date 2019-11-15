Спасатели тушат пожар на балконах жилого дома на западе Москвы

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Огонь разгорелся на балконах жилого дома на западе Огонь разгорелся на балконах жилого дома на западе Москвы , спасателям удалось локализовать пожар, сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

Согласно данным ведомства, 15 ноября в 2.31 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ЗАО, Удальцова, 16.

"По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, на 5-7 этажах происходит горение на балконах", - говорится в сообщении.

Добавляется, что в ходе тушения пожара с вышерасположенных этажей были спасены 17 человек. Сведений о пострадавших не поступало.