Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката

ВАШИНТОН, 15 ноя - РИА Новости. Адвокат Марк Касовиц, который не раз работал на президента США Дональда Трампа, взялся представлять интересы украинского миллиардера Игоря Коломойского, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на документы суда.
В частности, Касовиц будет защищать Коломойского по гражданскому иску, где его обвиняют в выводе миллиардов долларов из Приватбанка и покупке на них офисных зданий и готовых бизнесов в США, пишет агентство.
Коломойский является основателем промышленно-финансовой группы "Приват", бывшим владельцем украинского Приватбанка, контролирует медиагруппу "1+1 медиа".
В конце 2016 года правительство Украины национализировало Приватбанк в рамках делах о выводе денежных средств из этого банка в 2014 году. В апреле 2019 года Печерский районный суд Киева арестовал имущество ряда компаний, подконтрольных группе "Приват".