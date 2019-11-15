Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T03:45Z
https://ria.ru/20191115/1560960916.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/101844/05/1018440561_0:443:2813:2025_1036x0_80_0_0_2893eb9a00fb5bc93d2ead191db8f619.jpg
РИА Новости

Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката

03:44 15.11.2019 (обновлено: 03:45 15.11.2019)
179
© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский
© РИА Новости / Михаил Маркив
Перейти в фотобанк
Игорь Коломойский. Архивное фото
ВАШИНТОН, 15 ноя - РИА Новости. Адвокат Марк Касовиц, который не раз работал на президента США Дональда Трампа, взялся представлять интересы украинского миллиардера Игоря Коломойского, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на документы суда.
В частности, Касовиц будет защищать Коломойского по гражданскому иску, где его обвиняют в выводе миллиардов долларов из Приватбанка и покупке на них офисных зданий и готовых бизнесов в США, пишет агентство.
Коломойский является основателем промышленно-финансовой группы "Приват", бывшим владельцем украинского Приватбанка, контролирует медиагруппу "1+1 медиа".
В конце 2016 года правительство Украины национализировало Приватбанк в рамках делах о выводе денежных средств из этого банка в 2014 году. В апреле 2019 года Печерский районный суд Киева арестовал имущество ряда компаний, подконтрольных группе "Приват".
Игорь Коломойский
Вчера, 02:22
Коломойский пообещал США "российские танки" под Краковом и Варшавой
030113
Обсудить 0
Дональд ТрампПриватБанкИгорь КоломойскийСШАУкраинаВ мире
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
Снегопад во Франции
Во Франции выросло число домов, оставшихся без света из-за снегопада
Саакашвили
Саакашвили поддержал требование назначить внеочередные выборы в Грузии
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Свергнутый президент Боливии Эво Моралес во время прибытия в Мексику
МИД Мексики не станет ограничивать Моралесу свободу в выражении мнений
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Сбербанк рассказал подробности новой схемы мошенничества с картами
Запуск ракеты Калибр
Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
Джеймс Ле Мезюрье
Постпред Британии при ООН дважды заявила, что Ле Мезюрье не был шпионом
Историк Олег Соколов
Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
Эво Моралес во время прибытия в Мексику
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин высказался о формуле Штайнмайера
Опунция
Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
Бельгия
В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
Отказ от интернет-зависимости
Игравший всю ночь на смартфоне китаец ослеп на один глаз
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин прокомментировал новый иск "Нафтогаза" к России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Военная полиция взяла под охрану брошенный американцами аэродром в Сирии
05:05Пилот севшего в поле A321 объяснил, почему скрывает имя от пассажиров
05:04Врачи не видят угрозы для жизни пострадавших при стрельбе в Благовещенске
05:01КНДР снесет южнокорейские постройки в Кымгансане, если это не сделает Сеул
04:48В ДВФУ разработали ударопрочный "антитеррористический" бетон
04:42Благовещенский колледж после стрельбы охраняют сотрудники прежнего ЧОП
04:29В Британии брата и сестру осудили за убийство двух из шести их детей
04:22В Приамурье ужесточили пропускной режим во всех учебных заведениях
04:19При пожаре в жилом доме на западе Москвы пострадали два человека
04:16Представитель партии Моралеса стала спикером боливийского сената
04:12На западе Москвы потушили пожар в жилом доме
04:09В игорной зоне "Приморье" появятся не менее 10 новых отелей с казино
04:01Устроивший стрельбу в школе в Калифорнии подросток отмечал день рождения
03:48Спасатели тушат пожар на балконах жилого дома на западе Москвы
03:45Эксперты рассказали, зачем туристы увозят из отелей бесплатные "сувениры"
03:44Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката
03:34Хабаровский край получил финансовую помощь для пострадавших от наводнения
03:30Депутат Госдумы предложил передать Росгвардии охрану школ и колледжей
03:27Эксперты рассказали о росте спроса на главных инженеров в Москве
03:14Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах
Лента новостейМолния