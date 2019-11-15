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РИА Новости

Эксперты рассказали, зачем туристы увозят из отелей бесплатные "сувениры"

03:45 15.11.2019
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© Depositphotos / terovesalainenУставший турист в номере
Уставший турист в номере
© Depositphotos / terovesalainen
Уставший турист в номере. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Большинство туристов, которые продолжают забирать из отелей бесплатные "сувениры", отдают предпочтение туалетным принадлежностям и объясняют свою привычку желанием оставить себе на память хоть что-нибудь о месте своего отдыха, прокомментировали результаты своего исследования, проведенного по просьбе РИА Новости, в сервисе путешествий Туту.ру.
Голосование на тему "Что чаще всего вы забираете из отелей?" проводилось на сайте сервиса и в сообществе Туту.ру "ВКонтакте". В соцсети участники сообщества делились наблюдениями и объясняли свой выбор. Всего в опросе, который проходил в середине ноября, приняло участие 2,5 тысячи респондентов.
"Как показало исследование, путешественники не так часто разбирают отель "на сувениры". Каждый второй опрошенный признался, что никогда ничего не берет из отеля (таких 57%). Свою позицию "бессребреники" аргументируют тем, что им и так хватает впечатлений, а гостиничные тапочки в домашних условиях не сравнятся со "своими родненькими", - привели эксперты общие результаты опроса.
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"Если не брать в расчет тех, кто ничего не уносит из отеля, то голоса распределились следующим образом: большинство прихватывают с собой гигиенические наборы (шампуни, гели для душа, мыло, зубную щетку, шапочку для душа). Были и те, кто забирает с собой туалетную бумагу. Таких несунов оказалось 55%", - отметили в Туту.ру.
Любовь к гигиеническим принадлежностям отдыхающие объяснили тем, что одноразовые гели могут пригодиться на даче, в походе, в поездках налегке и других ситуациях, а также помогают сохранять воспоминания о месте отдыха. Самым трогательным оказался комментарий человека, который уже второй год вывозит из "Зеленого Мыса" в Алупке шампуни и гели для душа потому, что их запах напоминает о море и о южном береге Крыма.
Каждый 12-й опрошенный (8%) прихватывает тапочки, каждый 20-й — швейный набор (5%). Менее популярными оказались варианты: набор для приготовления чая и кофе (4%), обувной набор (2%). Реже всего отдыхающие покушаются на халаты, полотенца и пепельницы (по 1%) - оно и понятно: это собственность отеля и исчезновение вещей могут расценить как кражу. При этом 23% респондентов признались, что забирают при выезде все, что можно уносить.
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"Если опираться на личный опыт, отзывы путешественников и их ответы по этой теме, то можно сделать вывод, что постояльцы сейчас реже что-то прихватывают из отелей. И этому есть вполне логичные объяснения. Во-первых, люди стали чаще путешествовать. Если из каждого отеля привозить баночки, тапочки и прочее, то дома быстро закончится свободное пространство. Во-вторых, все больше авиакомпаний предлагают безбагажные тарифы, а у путешественника, который летит с ручной кладью, каждый лишний килограмм на счету. Люди, в основном, забирают только то, что их чем-то зацепило или то, что пригодится в дальнейшем. Гель или шампунь с приятным запахом или хорошим составом, качественный сувенир от отеля, мыло необычной формы", - прокомментировали ситуацию аналитики.
"Да и отели стали больше доверять гостям. Если раньше было нормальным, когда при сдаче номера горничная считала полотенца, то сейчас чаще всего просто сдаешь ключи и уходишь под слова: "Приезжайте к нам еще", - считают в компании.
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ТуризмРоссия
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