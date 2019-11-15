Хабаровский край получил финансовую помощь для пострадавших от наводнения

"Федеральный Минстрой перечислил региону 56 миллионов рублей. Средства пойдут на проведение капитального ремонта подтопленного жилья, а также на покупку квартир тем гражданам, чья жилплощадь признана непригодной для проживания. Полученная сумма позволит оказать финансовую поддержку еще 70 подтопленцам", - говорится в сообщении.

Всего в ходе наводнения в Хабаровском крае пострадало 823 жилых помещения. Из них 424 нуждаются в ремонте, а 399 признаны утраченными. Кроме того, в регионе продолжаются единовременные выплаты тем, кто попал в зону ЧС. По данным на 14 ноября, помощь получили 27 тысяч 179 человек. Из федерального бюджета было направлено 330 миллионов рублей, а из краевого - 11,8 миллиона рублей. В основном деньги получили жители Комсомольска-на-Амуре, где последствия паводка оказались наиболее разрушительными.