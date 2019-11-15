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РИА Новости

Хабаровский край получил финансовую помощь для пострадавших от наводнения

03:34 15.11.2019
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© ГУ МЧС по Хабаровскому краюЛиквидация последствий циклона в Хабаровском крае
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае
© ГУ МЧС по Хабаровскому краю
Ликвидация последствий циклона в Хабаровском крае. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя - РИА Новости. Хабаровский край получил транш в 56 миллионов рублей из федерального бюджета на помощь пострадавшим от паводка, сообщает правительство региона.
"Федеральный Минстрой перечислил региону 56 миллионов рублей. Средства пойдут на проведение капитального ремонта подтопленного жилья, а также на покупку квартир тем гражданам, чья жилплощадь признана непригодной для проживания. Полученная сумма позволит оказать финансовую поддержку еще 70 подтопленцам", - говорится в сообщении.
На матпомощь претендует еще 51 человек, в ближайшее время власти ждут от Минстроя дополнительных перечислений.
Всего в ходе наводнения в Хабаровском крае пострадало 823 жилых помещения. Из них 424 нуждаются в ремонте, а 399 признаны утраченными. Кроме того, в регионе продолжаются единовременные выплаты тем, кто попал в зону ЧС. По данным на 14 ноября, помощь получили 27 тысяч 179 человек. Из федерального бюджета было направлено 330 миллионов рублей, а из краевого - 11,8 миллиона рублей. В основном деньги получили жители Комсомольска-на-Амуре, где последствия паводка оказались наиболее разрушительными.
В Хабаровском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. Уровень Амура у Хабаровска в пик паводка достигал 644 сантиметров при опасном уровне в 600 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре он составлял 829 сантиметров при опасной отметке в 650 сантиметров. Предварительный ущерб от паводка в Хабаровском крае составляет около 2 миллиардов рублей.
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