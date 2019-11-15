Депутат Госдумы предложил передать Росгвардии охрану школ и колледжей

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Функции по охране учебных учреждений после неоднократных случаев перестрелок следовало бы передать Функции по охране учебных учреждений после неоднократных случаев перестрелок следовало бы передать Росгвардии , сотрудники которой гораздо профессиональнее охранников ЧОП, говорится в предложении депутата Госдумы Василия Власова (ЛДПР), направленном вице-премьеру Татьяне Голиковой.

В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу, в результате которой погиб его ровесник, еще трое молодых людей 17, 19 и 20 лет пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.

"Уровень подготовки и профессионализм сотрудников Росгвардии гораздо выше, чем у частных охранных предприятий, которые занимаются сейчас охраной образовательных учреждений и которые очень часто укомплектованы лицами, не обладающими необходимыми навыками", - говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.

Депутат указывает, что после случаев с перестрелками в образовательных учреждениях Ивантеевки и Перми уже предлагал наделить Росгвардию соответствующими полномочиями. Однако на последние события в Благовещенске указывают на актуальность этой проблемы, полагает парламентарий. "Тогда и сейчас главным требованием родителей учащихся является профессионализм лиц, занимающихся охраной образовательных учреждений", - пишет Власов.

Кроме того, отмечает депутат, заключенные с ЧОПами контракты по принципу дешевизны не могут гарантировать безопасность на должном уровне.