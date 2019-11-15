Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире Доктор медицинских наук, вирусолог Виктор Зуев в эфире НСН прокомментировал заявление телеведущей Елены Малышевой о бесполезности ряда медицинских анализов, не согласившись ее мнением.

Малышева и ее коллега Андрей Продеус обсуждали эффективность ряда анализов в эфире передачи " Жить здорово ". При этом они назвали бесполезными такие исследования, как тест на антитела к хеликобактер пилори, на дисбактериоз и на вирус Эпштейна — Барра (герпесвирус).

"Диагностика на любой вирус является полезной. Потому что в мире скрытые вирусы и инфекции являются правилом, а то, что они вызывают болезни - это исключения", - заявил Зуев.

В качестве примера профессор привел вирус герпеса, которым, по его словам, все люди заражаются еще в детстве. "Некоторые люди никогда не испытывают эти лихорадки, например, вокруг губ, а для некоторых это частая проблема. То есть, заниматься диагностикой или нет - это решается чисто в индивидуальном плане", - указал он.