Россия планирует нарастить число запусков ракет "Союз"

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия в следующем году намерена нарастить количество пусков ракет семейства "Союз" для федеральных и коммерческих заказчиков, рассказал РИА Новости гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс", где производятся эти носители, Дмитрий Баранов.

В этом году проведено 14 пусков ракет семейства "Союз", до конца года планируется еще несколько стартов.

"Всего в 2020 году планируется проведение около 20 пусков. Если ничего не помешает регулярным запускам космических аппаратов в интересах компании OneWeb, то суммарно получится даже больше", - сказал Баранов.

По его словам, от двух до четырех стартов планируется провести с космодрома Куру в Южной Америке, четыре запуска спутников OneWeb намечены с космодрома Восточный, не считая возможных запусков по Федеральной космической программе. Остальные пуски "Союзов" пройдут с Байконура.

Подготовка к пусковой кампании на Восточном начнется в ближайшее время.