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РИА Новости

Россия планирует нарастить число запусков ракет "Союз"

03:11 15.11.2019 (обновлено: 04:28 15.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" с космодрома Байконур
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 с космодрома Байконур
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Пуск ракеты-носителя "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-15" с космодрома Байконур. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Россия в следующем году намерена нарастить количество пусков ракет семейства "Союз" для федеральных и коммерческих заказчиков, рассказал РИА Новости гендиректор Ракетно-космического центра "Прогресс", где производятся эти носители, Дмитрий Баранов.
В этом году проведено 14 пусков ракет семейства "Союз", до конца года планируется еще несколько стартов.
"Всего в 2020 году планируется проведение около 20 пусков. Если ничего не помешает регулярным запускам космических аппаратов в интересах компании OneWeb, то суммарно получится даже больше", - сказал Баранов.
По его словам, от двух до четырех стартов планируется провести с космодрома Куру в Южной Америке, четыре запуска спутников OneWeb намечены с космодрома Восточный, не считая возможных запусков по Федеральной космической программе. Остальные пуски "Союзов" пройдут с Байконура.
Подготовка к пусковой кампании на Восточном начнется в ближайшее время.
"В ближайшие три недели на Восточный уйдет железнодорожный состав с тремя ракетами под пуски в интересах OneWeb. До Нового года они прибудут на космодром, и с начала 2020 года начнем их сборку. Помимо этого на Восточном находится две ракеты для проведения пусков в рамках Федеральной космической программы", - резюмировал Баранов.
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 с космодрома Байконур
13 ноября, 03:11РИА Наука
Российские ракеты "Союз" предполагается запускать с Байконура до 2062 года
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РИА НаукаКосмос - РИА НаукаСоюзРоссия
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