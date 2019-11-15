МИД Мексики не станет ограничивать Моралесу свободу в выражении мнений

МЕХИКО, 15 ноя - РИА Новости. Правительство Мексики в ответ на протест временного президента Боливии Жанин Аньес против публичных выступлений объявившего об отставке экс-главы этого государства Эво Моралеса заявило, что, согласно международным нормам, свобода выражения мнений беженцев не может быть ограничена.
"Статья VII Американской конвенции о территориальном убежище (Мексика является участницей с 1982 года) гласит, что свобода выражения мнений не может быть ограничена и что указанное право не может быть предметом претензий другого государства вне зависимости от характера сделанных заявлений", - говорится в информационной записке, направленной министерством иностранных дел в СМИ.
Ранее Аньес заявила, что Мексика должна будет потребовать от Моралеса соблюдать протоколы о предоставлении убежища и не подстрекать страну к эскалации и что новый глава МИД Боливии подаст правительству официальный протест.
На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.