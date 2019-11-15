МИД Мексики не станет ограничивать Моралесу свободу в выражении мнений

"Статья VII Американской конвенции о территориальном убежище (Мексика является участницей с 1982 года) гласит, что свобода выражения мнений не может быть ограничена и что указанное право не может быть предметом претензий другого государства вне зависимости от характера сделанных заявлений", - говорится в информационной записке, направленной министерством иностранных дел в СМИ.

Ранее Аньес заявила, что Мексика должна будет потребовать от Моралеса соблюдать протоколы о предоставлении убежища и не подстрекать страну к эскалации и что новый глава МИД Боливии подаст правительству официальный протест.

На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.