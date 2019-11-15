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РИА Новости

Защита экс-ректора ДВФУ подала жалобу на его содержание под арестом

02:55 15.11.2019
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© Фото : официальный сайт АТЭС-2012Сергей Иванец
Сергей Иванец
© Фото : официальный сайт АТЭС-2012
Сергей Иванец. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя – РИА Новости. Защита бывшего ректора Дальневосточного университета Сергея Иванца, осужденного за растрату средств своего вуза на 17,7 миллионов рублей подала жалобу на его содержание под стражей, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского флотского военного суда.
Тихоокеанский флотский военный суд во Владивостоке в понедельник приговорил Иванца к семи годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей по делу о растрате. Также Иванца лишили звания полковника.
"В суд поданы две апелляционные жалобы в части изменения Иванцу и Карлявину меры пресечения и взятия под стражу", - сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского флотского военного суда.
Сотрудник полиции
Вчера, 11:22
В Приморье объявили в розыск фигуранта дела экс-ректора ДВФУ о растрате
Против Иванца в 2016 году возбудили уголовное дело о коррупции с ущербом более 20 миллионов рублей (часть 4 статьи 160, присвоение или растрата). Вместе с ним по делу проходили еще пять человек, они получили реальные и условные сроки.
Как сообщал СК, в 2011 году университет и ООО "Современный университет" заключили контракт на создание информационно-технической системы на 647 миллионов рублей до 2013 года включительно, при этом третий этап работ не был выполнен. С 20 августа по 11 сентября 2015 года, по данным следствия, Иванец дал указание проректорам Алексею Цхе и Виктору Атаманюку обеспечить изготовление и подписание актов сдачи-приемки исполнения обязательств по третьему этапу, а 15 сентября 2015 года дал указание главному бухгалтеру на основании указанных актов с заведомо недостоверными сведениями перевести свыше 20 миллионов рублей на счет исполнителя.
Иванец вину не признал. Двое из шести фигурантов дела признали вину полностью. Прокуратура просила для экс-ректора восемь лет лишения свободы. Сторона защиты просила постановить в отношении него оправдательный приговор.
Наручники. Архивное фото
19 ноября 2018, 17:02
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Дело ректора ДВФУ Сергея ИванцаСергей ИванецДальневосточный федеральный университетВладивостокПроисшествия
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