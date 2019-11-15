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РИА Новости

Во Франции выросло число домов, оставшихся без света из-за снегопада

02:48 15.11.2019 (обновлено: 03:12 15.11.2019)
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© AFP 2019 / Philippe HuguenСнегопад во Франции
Снегопад во Франции
© AFP 2019 / Philippe Huguen
Снегопад во Франции. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Число домовладений, которые в результате снегопада остались без электричества на юго-востоке Франции, выросло до 200 тысяч, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на представителя компании электроснабжения Enedis.
Ранее сообщалось о 140 тысячах обесточенных домов.
Основной причиной сбоев электроснабжения являются обрывы ЛЭП в результате падения деревьев, не выдерживающих тяжести снега. В департаменте Изер упавшее дерево убило автомобилиста.
По данным телеканала, в четверг вечером в результате снежных заносов на железной дороге между Греноблем и Лионом остановился поезд, оставшийся "без отопления и света". Состав был эвакуирован.
В четверг в семи департаментах региона был объявлен оранжевый уровень угрозы в связи с сильными снегопадами и гололедом.
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