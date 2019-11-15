Во Франции выросло число домов, оставшихся без света из-за снегопада

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Число домовладений, которые в результате снегопада остались без электричества на юго-востоке Число домовладений, которые в результате снегопада остались без электричества на юго-востоке Франции , выросло до 200 тысяч, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на представителя компании электроснабжения Enedis.

Ранее сообщалось о 140 тысячах обесточенных домов.

Основной причиной сбоев электроснабжения являются обрывы ЛЭП в результате падения деревьев, не выдерживающих тяжести снега. В департаменте Изер упавшее дерево убило автомобилиста.

По данным телеканала, в четверг вечером в результате снежных заносов на железной дороге между Греноблем и Лионом остановился поезд, оставшийся "без отопления и света". Состав был эвакуирован.