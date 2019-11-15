Во Франции выросло число домов, оставшихся без света из-за снегопада

Ранее сообщалось о 140 тысячах обесточенных домов.
Основной причиной сбоев электроснабжения являются обрывы ЛЭП в результате падения деревьев, не выдерживающих тяжести снега. В департаменте Изер упавшее дерево убило автомобилиста.
По данным телеканала, в четверг вечером в результате снежных заносов на железной дороге между Греноблем и Лионом остановился поезд, оставшийся "без отопления и света". Состав был эвакуирован.
В четверг в семи департаментах региона был объявлен оранжевый уровень угрозы в связи с сильными снегопадами и гололедом.
6 ноября, 12:57МЧС предупредило о сильном снегопаде в Свердловской области