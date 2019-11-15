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РИА Новости

Постпред Британии при ООН дважды заявила, что Ле Мезюрье не был шпионом

02:46 15.11.2019
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© AP PhotoДжеймс Ле Мезюрье
Джеймс Ле Мезюрье
© AP Photo
Джеймс Ле Мезюрье. Архивное фото
ООН, 15 ноя - РИА Новости. Постпред Великобритании при ООН Карен Пирс, выступая на заседании Совбеза, дважды заявила, что основатель организации "Белые каски" Джеймс Ле Мезюрье не был шпионом.
В четверг в Совбезе прошло заседание, посвященное гуманитарной ситуации в Сирии и, в том числе, трансграничной помощи. Пирс решила упомянуть об основателе "Белых касок".
"Только недавно российский МИД упомянул о господине Ле Мезюрье как о шпионе. Я хочу воспользоваться возможностью, чтобы заявить еще раз категорически, что он не был шпионом, он был гуманитарщиком. Он работал во благо народа Сирии, что, если можно так выразиться, больше, чем то, что делает сирийское правительство", - сказал Пирс.
Спустя несколько выступлений она вновь взяла слово.
"Я бы хотела сказать, что покойный господин Ле Мезюрье не был служащим британским офицером. Он начинал свою карьеру в британской армии, мой военный советник здесь служил с ним. Затем он покинул вооруженные силы и занялся гуманитарной работой", - указала Пирс.
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Ранее сообщалось, что турецкие правоохранительные органы начали расследование по факту смерти одного из создателей организации "Белые каски" и бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье. Согласно предварительным данным, на которых основывается следствие, смерть британского подданного произошла в результате падения с высоты. По информации турецких СМИ, Ле Мезюрье найден мертвым соседями в саду дома в Стамбуле, где он проживал. "Белые каски" подтвердили смерть Ле Мезюрье, основателя и директора гуманитарной организации Mayday Rescue.
Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
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