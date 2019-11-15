Игравший всю ночь на смартфоне китаец ослеп на один глаз

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Житель китайского города Шэньчжэнь ослеп на левый глаз из-за того, что слишком много пользовался смартфоном, сообщает Daily Mail.
Мужчина всю ночь играл на своем мобильном телефоне, а проснувшись на следующее утро и снова взяв в руки смартфон, понял, что ничего не видит левым глазом.
После обследования медики установили, что у пациента от перенапряжения лопнул сосуд в глазу, что привело кровоизлиянию. Это состояние называется вальсальной ретинопатией и обычно вызывается физическими нагрузками.
Мужчине провели операцию, во ходе которой лазером прокололи сетчатку. По прогнозу медиков, его зрение восстановится через месяц.
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Ранее стало известно, что девятилетний житель китайского города заработал косоглазие из-за зависимости от смартфона.