Игравший всю ночь на смартфоне китаец ослеп на один глаз

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Житель . Житель китайского города Шэньчжэнь ослеп на левый глаз из-за того, что слишком много пользовался смартфоном , сообщает Daily Mail

Мужчина всю ночь играл на своем мобильном телефоне, а проснувшись на следующее утро и снова взяв в руки смартфон, понял, что ничего не видит левым глазом.

После обследования медики установили, что у пациента от перенапряжения лопнул сосуд в глазу, что привело кровоизлиянию. Это состояние называется вальсальной ретинопатией и обычно вызывается физическими нагрузками.

Мужчине провели операцию, во ходе которой лазером прокололи сетчатку. По прогнозу медиков, его зрение восстановится через месяц.