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РИА Новости

Игравший всю ночь на смартфоне китаец ослеп на один глаз

02:29 15.11.2019
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© Depositphotos / VitalikRadkoОтказ от интернет-зависимости
Отказ от интернет-зависимости
© Depositphotos / VitalikRadko
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Житель китайского города Шэньчжэнь ослеп на левый глаз из-за того, что слишком много пользовался смартфоном, сообщает Daily Mail.
Мужчина всю ночь играл на своем мобильном телефоне, а проснувшись на следующее утро и снова взяв в руки смартфон, понял, что ничего не видит левым глазом.
После обследования медики установили, что у пациента от перенапряжения лопнул сосуд в глазу, что привело кровоизлиянию. Это состояние называется вальсальной ретинопатией и обычно вызывается физическими нагрузками.
Мужчине провели операцию, во ходе которой лазером прокололи сетчатку. По прогнозу медиков, его зрение восстановится через месяц.
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смартфоныDaily MailКитайВ мире
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