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РИА Новости

Саакашвили поддержал требование назначить внеочередные выборы в Грузии

02:19 15.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСаакашвили
Саакашвили
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Саакашвили . Архивное фото
ТБИЛИСИ, 15 ноя - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что приветствует требование объединенной оппозиции в Грузии о назначении в стране внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе и с надеждой смотрит в будущее.
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов парламента к пропорциональной. Представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане Грузии начали акции протеста в центре Тбилиси перед зданием парламента. Лидеры всех оппозиционных сил провели консультации и выразили единое требование: назначение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе и назначение переходного правительства.

"Безусловно, я приветствую требование грузинской оппозиции, я буду активно подключен к этому процессу, Грузию нужно спасать. У меня есть надежда, какой не было никогда! Мы все должны спасти государственность и независимость Грузии, мы должны отложить наши амбиции и поддержать грузинский народ", - заявил Саакашвили в прямом эфире телекомпании "Пирвели".

Он добавил, что считает важным перенести протест во все регионы страны и продолжить акции.
На данный момент митинг перед зданием парламента завершен, однако на прилегающей территории расставлено несколько палаток, десятки людей решили переночевать на месте. Оставшиеся участники акции разожгли огонь, принесли с собой теплую одежду и еду. Они заявляют, что масштабные протесты возобновятся в пятницу с утра.
Акция протеста в Тбилиси
Вчера, 17:33
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Михаил СаакашвилиГрузияВ мире
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