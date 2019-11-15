Саакашвили поддержал требование назначить внеочередные выборы в Грузии

"Безусловно, я приветствую требование грузинской оппозиции, я буду активно подключен к этому процессу, Грузию нужно спасать. У меня есть надежда, какой не было никогда! Мы все должны спасти государственность и независимость Грузии, мы должны отложить наши амбиции и поддержать грузинский народ", - заявил Саакашвили в прямом эфире телекомпании "Пирвели".