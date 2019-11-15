Моралес назвал условие возвращения в Боливию

МЕХИКО, 15 ноя - РИА Новости. Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что вернется на родину, если парламент не утвердит его прошение об отставке, направленное в воскресенье. Об этом он сказал в интервью газете Universal.
"Мое заявление об отставке находится в (законодательной) ассамблее, если ассамблея не примет его, я возвращаюсь. Сейчас я чувствую, что способен умиротворить Боливию", - заявил Моралес
По словам экс-президента, который получил политическое убежище в Мексике, нельзя принести мир оружием, как это делают сейчас. "Мир Боливии принесет диалог, диалог с участием ООН, католической церкви и стран-посредников", - добавил он.
Ситуация в Боливии
На состоявшихся 20 октября выборах президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В крупных городах начались акции протеста.
В воскресенье Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке и уехал в Мексику с другими представителями высшего руководства.
Власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Конституционный суд подтвердил законность передачи полномочий, несмотря на отсутствие кворума в парламенте в момент голосования по этому вопросу.