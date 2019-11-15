Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3

ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Делегации из России и США обсудили выполнением СНВ-3 на встрече двусторонней консультативной комиссии в Женеве 6-13 ноября, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
"Делегации из США и России продолжили обсуждение практических вопросов, связанный с выполнением договора", - говорится в документе.
Ранее директор департамента МИД России по нераспространению Владимир Ермаков сообщил РИА Новости, что Москва ждет конструктивного подхода от Вашингтона на этом заседании.
Первый раунд этих консультаций на уровне замруководителей внешнеполитических ведомств прошел в Женеве в июле. Как тогда заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, "американские коллеги не отфиксировали никакую позицию по теме продления" СНВ-3.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
8 ноября, 17:56Париж призвал Россию и США продлить договор СНВ-3