Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T02:01Z
https://ria.ru/20191115/1560960344.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/149144/71/1491447168_0:182:2796:1755_1036x0_80_0_0_0dd69401fc57846a48ac69bef353cd3b.jpg
РИА Новости

Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3

02:01 15.11.2019
270
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРакетная установка грунтового базирования "Тополь", снятая с боевого дежурства в рамках действия "Договора о сокращении наступательных вооружений"
Ракетная установка грунтового базирования Тополь, снятая с боевого дежурства в рамках действия Договора о сокращении наступательных вооружений
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Ракетная установка грунтового базирования "Тополь", снятая с боевого дежурства в рамках действия "Договора о сокращении наступательных вооружений". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 ноя – РИА Новости. Делегации из России и США обсудили выполнением СНВ-3 на встрече двусторонней консультативной комиссии в Женеве 6-13 ноября, говорится в распространенном в пятницу сообщении госдепартамента.
"Делегации из США и России продолжили обсуждение практических вопросов, связанный с выполнением договора", - говорится в документе.
Ранее директор департамента МИД России по нераспространению Владимир Ермаков сообщил РИА Новости, что Москва ждет конструктивного подхода от Вашингтона на этом заседании.
Первый раунд этих консультаций на уровне замруководителей внешнеполитических ведомств прошел в Женеве в июле. Как тогда заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, "американские коллеги не отфиксировали никакую позицию по теме продления" СНВ-3.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, и пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Президент США Дональд Трамп говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
8 ноября, 17:56
Париж призвал Россию и США продлить договор СНВ-3
000111
Обсудить 0
Договор СНВ-3РоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Запуск ракеты Калибр
Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
Дом, разрушенный в результате израильского авиаудара в южной части сектора Газа
Израильские военные возобновили удары по сектору Газа
Самолет Boeing E-3 Sentry AWACS
НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
Джеймс Ле Мезюрье
Постпред Британии при ООН дважды заявила, что Ле Мезюрье не был шпионом
Опунция
Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
Американский стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk
Страны НАТО приобрели пять беспилотников Global Hawk для ведения разведки
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 с космодрома Байконур
Россия планирует нарастить число запусков ракет "Союз"
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
В сенате США ждут от Турции "скорых" решений по С-400
На таможенно-пропускном пункте Красное на границе с Белоруссией
В Совфеде ответили на претензии Лукашенко к России по проблемам на границе
Американский военный автомобиль патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Россия призвала США вернуть Сирии нефтяные месторождения
Сотрудник радиационно-экологического заповедника проводит дозиметрическое обследование территории
Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
Временный президент Боливии Жанин Аньес во время выступления в президентском дворце в Ла-Пасе
Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
Сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
О Трампе, Зеленском и С-400: что говорил Путин по итогам саммита БРИКС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:40Грузовой порт на юге Сахалина затопило из-за шторма
05:06Военная полиция взяла под охрану брошенный американцами аэродром в Сирии
05:05Пилот севшего в поле A321 объяснил, почему скрывает имя от пассажиров
05:04Врачи не видят угрозы для жизни пострадавших при стрельбе в Благовещенске
05:01КНДР снесет южнокорейские постройки в Кымгансане, если это не сделает Сеул
04:48В ДВФУ разработали ударопрочный "антитеррористический" бетон
04:42Благовещенский колледж после стрельбы охраняют сотрудники прежнего ЧОП
04:29В Британии брата и сестру осудили за убийство двух из шести их детей
04:22В Приамурье ужесточили пропускной режим во всех учебных заведениях
04:19При пожаре в жилом доме на западе Москвы пострадали два человека
04:16Представитель партии Моралеса стала спикером боливийского сената
04:12На западе Москвы потушили пожар в жилом доме
04:09В игорной зоне "Приморье" появятся не менее 10 новых отелей с казино
04:01Устроивший стрельбу в школе в Калифорнии подросток отмечал день рождения
03:48Спасатели тушат пожар на балконах жилого дома на западе Москвы
03:45Эксперты рассказали, зачем туристы увозят из отелей бесплатные "сувениры"
03:44Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката
03:34Хабаровский край получил финансовую помощь для пострадавших от наводнения
03:30Депутат Госдумы предложил передать Росгвардии охрану школ и колледжей
03:27Эксперты рассказали о росте спроса на главных инженеров в Москве
Лента новостейМолния