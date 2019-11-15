Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр". Соответствующее заявление, как сообщает пресс-служба Минобороны Украины, Воронченко сделал во время выступления на Международной конференции по морской безопасности в Одессе.
"За пять лет, начиная с 2014 года, Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота и сконцентрировала в Черном море новые корабли и подводные лодки, которые несут ударное ракетное оружие типа крылатых ракет "Калибр" дальнего действия. Суммарный залп этих ракет составляет 72 единицы, а к концу следующего года он вырастет до 168 ракет", - заявил Воронченко.
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По его словам, Россия создала в регионе глубоко эшелонированную систему противокорабельной обороны, усилила систему ПВО новыми установками С-400, а также увеличила авиационный парк за счет поставок новых истребителей и бомбардировщиков.
При этом ответом Киева на данные "угрозы", как утверждает адмирал, должно стать восстановление военно-морских возможностей украинского флота, наращивание корабельно-катерного состава и "качественное сотрудничество" со странами НАТО.
Крылатые ракеты "Калибр" изначально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, к которому относится "Великий Новгород", так и надводные корабли. Дальность действия "Калибров" — около 2,5 тысячи километров.
Как ранее заявлял замглавы МИД России Александр Грушко, безопасность в черноморском регионе должна обеспечиваться прежде всего путем сотрудничества причерноморских стран. "Все необходимые ингредиенты для этого есть. Это и Организация причерноморского экономического сотрудничества, в военной сфере — это документ о мерах доверия на Черном море", — рассказал Грушко. При этом дипломат указал, что возросшая активность НАТО в Черном море подрывает региональную стабильность, на что Москва будет реагировать "соответствующим образом".