Врио президента Боливии назначила нового главу полиции

Временный президент Боливии Жанин Аньес во время выступления в президентском дворце в Ла-Пасе

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Временно исполняющая обязанности президента Боливии сенатор Временно исполняющая обязанности президента Боливии сенатор Жанин Аньес назначила нового командующего национальной полиции, сообщает газета Deber

Новым главой полиции назначен полковник Родольфо Монтеро, сменивший на этом посту Юри Кальдерона.

О том, что Кальдерон покидает свой пост по просьбе генерального штаба полиции, сообщалось еще 11 ноября. Однако на следующий день генерал в числе других силовиков присутствовал на встрече с Аньес, которая приняла на себя руководство страной.

На состоявшихся 20 октября выборах Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.