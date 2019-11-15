Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-15T01:44Z
https://ria.ru/20191115/1560960132.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/148115/17/1481151708_0:0:4080:2296_1036x0_80_0_0_6f2b1508fdfacf7035665485791d3d0c.jpg
РИА Новости

В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища

01:44 15.11.2019
108
© AP Photo / Francois WalschaertsБельгия
Бельгия
© AP Photo / Francois Walschaerts
Бельгия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Власти Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища, это связано как с ростом числа заявителей, так и с заполнением доступных помещений, сообщили в аппарате федерального министра по социальным вопросам, миграции и здравоохранения.
"Сеть по приему приходит к насыщению. Основная причина заключается в том, что время обработки заявлений пока все еще слишком длительное. Кроме того, растет число просителей убежища, как и в других странах Европы", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении ведомства.
В сообщении также говорится, что Федеральному агентству по приему просителей убежища стало "труднее, чем раньше" найти и открыть места для размещения беженцев.
"Поэтому по предложению министра Магги де Блок совет министров утвердил ряд мер по дальнейшей поддержке органов, отвечающих за предоставление убежища и прием", - сообщили в ведомстве. В частности, планируется ускорить процедуру предоставления убежища, чтобы разгрузить сеть, нанять дополнительных сотрудников, предоставить специализированному агентству возможность обращаться для оказания содействия к частным лицам.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
7 ноября, 19:12
Эрдоган вновь пригрозил ЕС открыть границы для беженцев
"Агентство в срочном порядке запустит гостендер, чтобы частные организации также могли предоставить возможности для приема", - говорится в сообщении.
Министр де Блок призвала при этом граждан с пониманием отнестись к возможности появления рядом с местом их проживания временных центров по размещению просителей убежища.
"Мы должны соблюдать закон, но это также моральный долг, несмотря на оппозицию местных жителей, более чем когда-либо подпитанных преднамеренной дезинформацией. Я понимаю беспокойство людей, когда рядом с ними вдруг открывается центр убежища. Но не все решается одним щелчком", - цитирует ее слова пресс-служба.
Она отметила, что одна страна, маленькая или большая, не может полностью контролировать этот вопрос в одиночку. "Я продолжаю выступать за структурные решения на европейском уровне", - заключила она.
Беженцы-мусульмане на границе
16 октября, 15:31
В ЕС признали, что не в силах остановить миграцию
120000
Обсудить 0
БельгияВ мире
Рекомендуем
Джеймс Ле Мезюрье
Постпред Британии при ООН дважды заявила, что Ле Мезюрье не был шпионом
Сторонники оппозиции на площади Независимости в Киеве, где начались столкновения митингующих и сотрудников милиции
В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
Снегопад на юго-востоке Франции
Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
Автомобиль украинской полиции в Киеве
В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
Сирия
Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
Отказ от интернет-зависимости
Игравший всю ночь на смартфоне китаец ослеп на один глаз
Саакашвили
Саакашвили поддержал требование назначить внеочередные выборы в Грузии
Временный президент Боливии Жанин Аньес во время выступления в президентском дворце в Ла-Пасе
Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
Лот аукционного дома Литфонд – водительское удостоверение Леонида Брежнева и талон предупреждений.
Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
Опунция
Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
Милош Земан
Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
Певица Ольга Бузова
Бузова анонсировала поездку на Евровидение
Ракетная установка грунтового базирования Тополь, снятая с боевого дежурства в рамках действия Договора о сокращении наступательных вооружений
Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
В сенате США ждут от Турции "скорых" решений по С-400
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:06Военная полиция взяла под охрану брошенный американцами аэродром в Сирии
05:05Пилот севшего в поле A321 объяснил, почему скрывает имя от пассажиров
05:04Врачи не видят угрозы для жизни пострадавших при стрельбе в Благовещенске
05:01КНДР снесет южнокорейские постройки в Кымгансане, если это не сделает Сеул
04:48В ДВФУ разработали ударопрочный "антитеррористический" бетон
04:42Благовещенский колледж после стрельбы охраняют сотрудники прежнего ЧОП
04:29В Британии брата и сестру осудили за убийство двух из шести их детей
04:22В Приамурье ужесточили пропускной режим во всех учебных заведениях
04:19При пожаре в жилом доме на западе Москвы пострадали два человека
04:16Представитель партии Моралеса стала спикером боливийского сената
04:12На западе Москвы потушили пожар в жилом доме
04:09В игорной зоне "Приморье" появятся не менее 10 новых отелей с казино
04:01Устроивший стрельбу в школе в Калифорнии подросток отмечал день рождения
03:48Спасатели тушат пожар на балконах жилого дома на западе Москвы
03:45Эксперты рассказали, зачем туристы увозят из отелей бесплатные "сувениры"
03:44Коломойский для защиты в США нанял работавшего на Трампа адвоката
03:34Хабаровский край получил финансовую помощь для пострадавших от наводнения
03:30Депутат Госдумы предложил передать Росгвардии охрану школ и колледжей
03:27Эксперты рассказали о росте спроса на главных инженеров в Москве
03:14Вирусолог раскритиковал Малышеву за слова о бесполезных анализах
Лента новостейМолния