В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Власти Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища, это связано как с ростом числа заявителей, так и с заполнением доступных помещений, сообщили в аппарате федерального министра по социальным вопросам, миграции и здравоохранения.

"Сеть по приему приходит к насыщению. Основная причина заключается в том, что время обработки заявлений пока все еще слишком длительное. Кроме того, растет число просителей убежища, как и в других странах Европы", - говорится в поступившем в РИА Новости сообщении ведомства.

В сообщении также говорится, что Федеральному агентству по приему просителей убежища стало "труднее, чем раньше" найти и открыть места для размещения беженцев.

"Поэтому по предложению министра Магги де Блок совет министров утвердил ряд мер по дальнейшей поддержке органов, отвечающих за предоставление убежища и прием", - сообщили в ведомстве. В частности, планируется ускорить процедуру предоставления убежища, чтобы разгрузить сеть, нанять дополнительных сотрудников, предоставить специализированному агентству возможность обращаться для оказания содействия к частным лицам.

"Агентство в срочном порядке запустит гостендер, чтобы частные организации также могли предоставить возможности для приема", - говорится в сообщении.

Министр де Блок призвала при этом граждан с пониманием отнестись к возможности появления рядом с местом их проживания временных центров по размещению просителей убежища.

"Мы должны соблюдать закон, но это также моральный долг, несмотря на оппозицию местных жителей, более чем когда-либо подпитанных преднамеренной дезинформацией. Я понимаю беспокойство людей, когда рядом с ними вдруг открывается центр убежища. Но не все решается одним щелчком", - цитирует ее слова пресс-служба.