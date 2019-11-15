Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии

ООН, 15 ноя - РИА Новости. Около 70 тысяч человек из 200 тысяч, покинувших север Сирии из-за операции Турции, до сих пор не вернулись в места проживания, заявил на заседании СБ ООН заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

"Около 200 тысяч человек покинули приграничную зону между Турцией и Сирией на раннем этапе боевых действий, большинство из них направились на юг. Большая часть из них сейчас возвратилась, но более 70 тысяч человек остаются перемешенными лицами", - сказал Лоукок.

По его словам, посредством механизма трансграничной гуманитарной помощи ООН оказывает через север Сирии поддержку 4 миллионам человек, включая 2,7 миллиона человек на северо-западе, "к которым нет доступа изнутри страны".

Как указал Лоукок с 2014 года ООН направила 30 тысяч грузовиков с гуманитарной помощью через четыре КПП, упомянутых в резолюции СБ ООН.