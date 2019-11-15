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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-15T01:40Z
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РИА Новости

Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии

01:40 15.11.2019
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© Фото : SANAСирия
Сирия
© Фото : SANA
Сирия. Архивное фото
ООН, 15 ноя - РИА Новости. Около 70 тысяч человек из 200 тысяч, покинувших север Сирии из-за операции Турции, до сих пор не вернулись в места проживания, заявил на заседании СБ ООН заместитель генсека организации по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.
"Около 200 тысяч человек покинули приграничную зону между Турцией и Сирией на раннем этапе боевых действий, большинство из них направились на юг. Большая часть из них сейчас возвратилась, но более 70 тысяч человек остаются перемешенными лицами", - сказал Лоукок.
По его словам, посредством механизма трансграничной гуманитарной помощи ООН оказывает через север Сирии поддержку 4 миллионам человек, включая 2,7 миллиона человек на северо-западе, "к которым нет доступа изнутри страны".
Как указал Лоукок с 2014 года ООН направила 30 тысяч грузовиков с гуманитарной помощью через четыре КПП, упомянутых в резолюции СБ ООН.
Он выразил мнение, что "альтернативы трансграничной операции нет" и продление действия резолюции 2165, регламентирующей трансграничную помощь Сирии, чрезвычайно необходимо. Выступавшая вслед за ним постпред США при ООН Келли Крафт развила эту мысль и призвала членов СБ ООН поддержать продление трансграничной помощи еще на 12 месяцев. За продление резолюции высказались в том числе и представители Бельгии и Польши. Действие нынешнего мандата истекает 10 января 2020 года.
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